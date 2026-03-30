Кухонная революция в России: что происходит за спиной Путина и к чему это может привести

Все, что мы сейчас видим по российским соцсетям, социологическим опросам и даже по официальным заявлениям профильных ассоциаций и экспертов, можно назвать кухонной революцией. Это тот тип революции, когда люди сидят у себя на кухнях и в замкнутых проверенных коллективах бухтят на жизнь и власть.

Надо сразу сказать: вероятность того, что эта кухонная революция выльется во что-то более серьезное, на этом этапе мизерная. И причина здесь не в рабстве россиян, как многие это хотят подать. Главные причины заключаются в отсутствии лидера(ов), отсутствии идеи (идеологии) и диком страхе перед всесилием власти. Без решения этих трех вещей никакой революции не будет. В то же время мы можем констатировать, что впервые за весь период войны в обществе ощутима настолько серьезная турбулентность, связанная с тремя вещами: резким ухудшением уровня жизни для большого количества людей, потерей надежды на скорое завершение войны и отсутствием какой-либо картины будущего. По сути сейчас происходит переподписание общественного договора как с населением, так и с бизнесом. И главная суть этого договора — абсолютная бесправность и первых, и вторых. Первые должны жить ради смерти за Родину, а вторые должны быть готовы отдать деньги в любой момент. Потому что власть дает право на зарабатывание денег и власть должна иметь право эти деньги забирать (перераспределять). Может ли такая модель привести к социальному взрыву снизу? Без резкого ослабления центра и (или) сильного внешнего влияния это почти невозможно. Пример КНДР это показывает очень наглядно. Показательной здесь является встреча Путина с бизнесом и предложением поделиться деньгами с государством. Проблема даже не в том, что такая просьба была озвучена. Проблема в том, что бизнес просил пряник в виде нормальных правил по реприватизации (мы недавно делали исследование и наткнулись на то, что есть уже прецедент возврата государству имущества, приватизированного еще в 1993 году). Так вот, этого пряника бизнесу так и не дали. Крупный бизнес в России давно выполняет роль обслуги. Но сейчас, на фоне массовой реприватизации и сокращения денежного пирога государства, можем говорить, что власть приняла решение поставить не на свободу для бизнеса, как это было в 2022 году, а на максимальный контроль и перераспределение имущества. И здесь расчет простой: бизнес всегда будет пробовать договариваться, а не воевать. Де-факто, мы имеем не столько предреволюционную ситуацию, сколько смену правил игры, которая вызывает недовольство населения. И этот транзит правил игры будет продолжаться как минимум до конца года. В результате мы увидим лайт вариант Северной Кореи. И главные отличия — отсутствие преемника и значительно меньшая мобилизованность населения. Для нас это не очень хороший сигнал, потому что режим будет несколько крепче. И главные его трещины будут проходить по линии: "поиск преемника несмотря на табуированность этой темы".

