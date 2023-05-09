Сі догрався. Євросоюз вперше включив китайські компанії до свого пакету санкцій

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Ну що, Сі… Догрався?

ЄС уперше запровадить санкції проти китайських компаній за надання військової допомоги Росії!

ЄС включив сім компаній Китаю до одинадцятого пакету санкцій проти Росії.

Ці китайські компанії підозрюють у продажу Росії компонентів, які можна використовувати у виробництві озброєння.

У попередній список потрапили дві фірми з материкового Китаю — 3HC Semiconductors і King-Pai Technology. 3HC Semiconductors звинувачують у "спробі обійти експортний контроль і придбанні чи спробі придбати товари американського походження для підтримки військової та оборонної промислової бази Росії". Зі свого боку, King-Pai постачає в Росію мікроелектроніку, яка має оборонне застосування, включаючи системи наведення крилатих ракет, стверджується в документі ЄС.

Також у списку є п'ять фірм із Гонконгу: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry й Alpha Trading Investments. Усі перелічені компанії займаються розробкою напівпровідників, мікрочипів і електроніки. До того ж деякі з них перебувають під санкціями США. Крім того, під обмеження можуть потрапити дві компанії з ОАЕ, одна з Вірменії та іранські фірми, які займаються виробництвом і постачанням дронів у Росію.

Обмежувальні заходи потребують одноголосного схвалення 27 держав-членів ЄС Фото: oilcapital

У проєкті санкцій ідеться про те, що електронні компоненти відіграють ключову допоміжну роль "для використання військово-промисловим комплексом Росії" під час ведення бойових дій в Україні.

Брюссель досі уникав санкцій проти Китаю, оскільки не бачив доказів того, що Пекін безпосередньо постачає зброю Москві. Обмежувальні заходи потребують одноголосного схвалення 27 держав-членів, перш ніж вони набудуть чинності.

Подібний крок ЄС може викликати невдоволення Пекіна, який прагне завадити Брюсселю стати на бік Вашингтона в їхній боротьбі за глобальний вплив.

Ще однією метою нового пакету обмежень стане закриття можливостей для обходу антиросійських санкцій. Зокрема, ЄС має намір припинити продаж певних товарів у країни, які продовжуватимуть брати участь в обході торгових обмежень. Також пропонується розширити список заборонених до ввезення в Росію товарів.

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