ЕС — это прагматизм. После войны тон разговора с Украиной изменится

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Ложные посылы о послевоенной экономике:

1. Инвестиции придут.

Нет, не придут. Инвестиции — это сделки. Это вложения в конкретные проекты в определенном месте. Чтобы они пришли в ожидаемых масштабах, в Украине должны быть сотни и тысячи отдельных проектов. Проектов, соответствующих требованиям западных инвесторов относительно рисков и готовности. Сколько их сейчас? Ноль. Кто их готовит? Спрошу проще — вы лично в своем бизнесе их готовите? А кто тогда будет?

2. Украина инвестиционно привлекательна.

Нет, не привлекательна. Это не врожденное качество, его таким нужно сделать. Откройте любое исследование об инвестиционной привлекательности развивающихся стран — об их плюсах и минусах. Всюду речь идет о рисках, барьерах и программах стимулирования.

В Украине риски и барьеры зашкаливают — 127 место в мире в индексе экономической свободы в 2021 г., а программы стимулирования уступают странам-конкурентам. В какую сторону на это повлияла война, как вы считаете?

Барьеры нужно сносить, это гигиена, а чтобы компенсировать риски, программы стимулирования должны быть на голову выше, чем у конкурентов. Они должны быть беспрецедентными — потому что пропасть, в которой оказалась страна, беспрецедентна. Способны ли такие программы сгенерировать нынешняя экономическая власть? А ей нужны иностранные инвестиции? Это ключевой вопрос. Раньше всех устраивала локальная песочница, на дерибан хватало.

3. Вступление в ЕС — это главное, остальное прибавится.

Нет, не прибавится. Скажу предельно просто: если нормативы ЕС сейчас применить к украинскому производственному бизнесу, 90% его остановится в первый же день. Экологические нормы, в частности. Для локальных игроков вступление в ЕС — это испытание на прочность и готовность конкурировать.

Более того, все предыдущие годы отнюдь не отсутствие Украины в ЕС было главным фактором, сдерживавшим инвестиции. Главным фактором являлась конкурентная отсталость на инвестиционном рынке. И она никуда не делась и сама не денется. Плюс в ЕС полно стран, которые значительных инвестиций не получают.

Да, все говорят о программе восстановления разрушенной инфраструктуры, жилья и других капитальных объектов. Это наиболее очевидная потребность. Она даст толчок строительной отрасли на несколько лет. А дальше? А другие отрасли?

И еще — никакие "западные партнеры" нашу работу вместо нас не сделают. Инфантильная установка, что прорывной экономический рост нашей страны входит в чьи-то внешние приоритеты и нас вперед потянут волоком — это и есть идиотизм. Да, все ресурсы сейчас — извне. Но внешние рычаги без внутренней политики не сработают. Сильно ли мы "прорвались" за 30 лет? И беспокоила бы лично вас судьба экономики размером менее 1% от США или ЕС и 0,1% от мировой? После стабилизации ситуации содержание и тон разговоров о наших проблемах существенно изменятся. Запад — это прагматизм.

Практический вывод: чем сложнее ситуация, в которой ты оказался, тем более радикальным и решительным должен быть стратегический ответ. Война катастрофически усугубила и без этого слабые инвестиционные позиции Украины. Если вопросы инвестиционной стратегии сейчас на опережение не войдут в повестку дня как равноправные, то экономическое будущее вам очень не понравится. Вот это — точный прогноз.

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