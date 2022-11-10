Як під час віялових відключень залишатися онлайн: два простих кроки

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Розказую покроково як під час віялових відключень залишатися онлайн. Звісно, за умови попередньо зарядженого лептопа/смартфона. Насправді кроків всього два, і вони начебто не складні. Але робити їх треба послідовно: спочатку перший, потім другий.

Крок перший

З’ясуйте у свого інтернет-провайдера, які пропонуються рішення доступу до Інтернету за умов віялових відключень. Можна сформулювати запит по-іншому, але щоб була зрозумілою суть, тому що у різних провайдерів можуть бути різні варіанти.

Може бути послуга прокладання оптичного кабелю до квартири/будинку FTTH (Fiber to the Home – для можливості використання технології GPON (Gigabit Passive Optical Network). Традиційно від будинкової мережі до квартири прокладають звичайну виту пару, і її працездатність (зазвичай) залежить від наявності електрики у будинку (точніше від електорживлення відповідних розподільчих коробок).

А от якщо в квартиру (FTTH) заведена саме "оптика" — це вже пасивна оптична мережа (xPON), і вона працює майже автономно, без обов’язкового енегроживлення в будинку чи квартирі.

Або цілком може бути, що "оптика в квартирі" вам просто не потрібна. Тому що у вашому багатоквартирному будинку та на усіх вузлах "останньої милі" провайдер встановив потужні акумулятори/генератори, які підживлюють оті розподільчі коробки з попереднього абзацу. І це для вас, як для кінцевого користувача — найпростіший і найдешевший варіант.

Звісно, може бути, що у вашого провайдера поки що немає жодних варіантів вирішення проблеми – причини можуть бути різні, і не завжди об’єктивні. Ну, тоді, думаю, є сенс якось стимулювати свого надавача послуг доступу до Інтернету. Або шукати іншого.

Після отримання розуміння ситуації після "кроку 1", переходимо до наступного кроку.

Крок другий

Забезпечте резервне живлення для вашого домашнього роутера. По суті це буде звичайний пауербанк, просто для роутера. Але насправді є кілька нюансів, які слід врахувати, щоб не змарнувати час та гроші.

Найпростіше було б замовити якийсь mini-UPS безпосередньо у свого провайдера. Так буде надійніше: у разі чого можна буде замінити/повернути по гарантії або навіть викликати майстра додому. Але це буде трохи (або не трохи) дорожче. Так завжди буває в житті: надійніше = дорожче.

Не сумніваюся, що більшість обере самостійний пошук джерела резервного живлення. Не буду давати рекомендаці, який девайс оптимальніший за ціною-якостю, лише попереджу: у залежності від моделі роутера, буде потрібен ще інвертор (якщо немає вбудованого) для перетворення постійного струму на змінний. І щоб "вихід" з пауербанка співпадав зі "входом" вашого роутера. А якщо в приміщення заведено оптику – відповідно, в роутері має бути оптичний конвертер.

Тобто по суті, потрібно в ланцюжок між роутером та електричною розеткою вставити новий пристрій — ДБЖ (джерело безперебійного живлення). Одним кінцем воно увімкнено у розетку, а іншим — у роутер. Ціна питання – від 900-1000 грн, за найпростіші моделі. Поки є стаціонарна електрика – ДБЖ і сам заряджається, і пропускає електричний струм до роутера. А як стався черговий плановий чи позаплановий блекаут – автоматично заряджає роутер як звичайний пауербанк.

Але ще бажано, щоб ДБЖ автоматично вмикалося/вимикалося у разі зникнення/відновлення електропостачання в помешканні. І щоб був захист від перезаряду/перерозряду. Я так розумію, не усі девайси мають такі функції.

Якщо цікавить моя особиста суто суб’єктивна думка, то я б не дуже довіряв продукції китайського виробництва. Хоча є і достойні вироби. Але це як поталанить.

Перш ніж щось купляти, краще проконсультуватися з фахівцем чи хоча б продавцем та назвати модель вашого роутера – тому що запросто можна витратити гроші надурно.

А ще можна вхідний кабель Інтернету, який заходить у квартиру, встромити напряму у LAN-порт ноутбука — без роутера. Це буде працювати, але лише для зарядженого ноутбука. І звісно, за умови, що оператор подбав про резервне живлення своїх хабів/свічів/коробочок (див. крок 1).

Про повноцінні зарядні станції від 10 тис. грн не буду розказувати. За наявності коштів можна і власну електростанцію купити/побудувати. Сонячні панелі, вітрогенератори, ГЕС, АЕС, вотетовсьо.

Технологія ADSL по телефонним проводам — позавчорашній день, тому не радив би розглядати. Хоча в принципі – працює без електрики, це правда. Але ж так і до Dial-Up можна докотитися.

Супутниковий Інтернет – все ще доволі дорого, але знов-таки: необхідно забезпечити термінал резервним живленням у разі блекауту (дивись крок 2).

Більше варіантів та детальніше про них можна почитати у непоганому матеріалі Фокуса. Для поціновувачів принципу "хочеш зробити щось добре – зроби це сам" рекомендую матеріал на DOU.

Але загалом, перш ніж щось купляти, краще проконсультуватися з фахівцем, чи хоча б продавцем, та назвати модель вашого роутера – тому що запросто можна витратити гроші надурно.

P.S.: Наразі будь-які ДБЖ у дефіциті на ринку, або ціни на них завищено. Тому якщо вам не дуже терміново, почекайте "2-3 тижні" (с).

P.P.S.: Не знаю чи ДБЖ підпадають під категорію "скасування податку на імпорт". Але тепер вже точно слід чекати пару тижнів, коли ринок український ринок буде наповнений подібною продукцією, а ціни, відповідно, впадуть.

Усім Світла та Інтернету.

Джерело