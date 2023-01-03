Ми всі можемо залишитися без чипів: що чекає галузь напівпровідників у 2023 році

Є три сценарії розвитку подій, і один із них може призвести до тотального дефіциту процесорів у всьому світі.

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У 2023 році індустрію чипів очікує зниження зростання, оскільки попит на побутову електроніку стабілізується. Однак, побоюватися варто не цього, а геополітичних проблем, з якими зіткнуться виробники, пише technologyreview.com.

У 2022 році, як ви пам'ятаєте, США обмежили імпорт технологій та матеріалів для виробництва напівпровідників у Китаї та для Китаю. Також США активно переносять потужності на свою територію, не шкодуючи інвестицій. Уряди країн Європи та Азії, в яких розташовані великі компанії з виробництва чипів, підтримали американських партнерів, щоб зберегти свої позиції у галузі. Оскільки ці обмеження діятимуть у новому році, вони можуть суттєво вплинути на галузь — від зміни ланцюжків постачання та до обмеження свободи у виборі того, з ким вести бізнес.

Політики поставили галузь у скрутне становище. Які чипи та технології вважатимуться "передовими"? Якщо китайська компанія виробляє чипи як нового, так і старого покоління, чи може вона, як і раніше, використовувати американські технології для останніх? Згідно з коментарем, отриманим від Міністерства торгівлі США, менш просунуті лінії з виробництва чипів можуть бути звільнені від обмежень, якщо вони знаходяться в окремій заводській будівлі. Але досі неясно, як і в якій мірі дотримуватимуться цих правил.

Китайські компанії, швидше за все, шукатимуть способів обходу нових правил. Наприклад, проте компанія вже намагалася зробити свої чипи "менш просунутими". Іноземні компанії також будуть зацікавлені у пошуку обхідних шляхів, адже китайський ринок величезний та прибутковий.

Деякі експерти вважають, що цього року США можуть ударити по Китаю ще більшими обмеженнями, посиленням експортного контролю, перевірками інвестицій, що виходять із США та інших методів, націлених на суміжні галузі, такі як квантові обчислення.

Більшість експертів вважають, що жорсткої відповіді від КНР очікувати не варто, тому що цій країні немає інструментів, за допомогою яких можна було б завдати істотного удару у відповідь по США, наприклад, теж ввівши обмеження. Однак не варто забувати, що Китай контролює 80% світових потужностей з переробки рідкісноземельних матеріалів, які необхідні для виробництва як військової продукції, такої як деталі для винищувачів, так і компонентів для споживчих пристроїв, як батареї та екрани. Обмеження експорту може надати Китаю деякі важелі впливу. Китайці також можуть запровадити санкції щодо кількох американських галузевих компаній.

[ + – ] Тайвань може опинитися між молотом і ковадлом, якщо слідуватиме обмеженням США проти КНР. Фото: Getty Images

Замість торгової війни зі США, Китай, ймовірно, зосередиться на підтримці вітчизняної індустрії, інвестувавши, за попередніми даними, $143 млрд. вже в першому кварталі 2023 року.

Ще один важливий фактор, що впливає на галузь, — війна справжня, яка може спалахнути між КНР та Тайванем. При такому варіанті весь світ ризикує залишитися без чипів, тому що потужностей катастрофічно не вистачатиме. Експерти ринку сподіваються, що цього найближчим часом не станеться. Тайвань не поспішає згортати свій бізнес у Китаї, проте зближення зі США і дотримання нових правил американців ставить півострів у скрутне становище. Фахівці в коментарях technologyreview.com висловили думку, що вся напівпровідникова сфера може розділитися на дві частини, а Тайвань замре посередині в очікуванні кращих часів, або ж наважиться перейти на бік США остаточно. Але тоді КНР та її країни-партнери із Південно-Східної Азії, Близького Сходу, Євразії та Африки, де Китай впроваджує свої технології, можуть різко відреагувати. У будь-якому разі урядам потрібен план "Б" та чіткі стратегії щодо як Китаю, так і США.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені розробили метод захисту чипів від хакерських атак, застосувавши свої знання в галузі квантових обчислень.