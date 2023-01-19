Ученые нашли способ и дальше уменьшать чипы вопреки закону Мура: как им это удалось

Производители чипов могут и дальше уменьшать размеры транзисторов благодаря новой технологии.

Related video

Прорывная технология позволит создать компьютеры нового поколения на основе двумерных полупроводников. Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) заявили, что им удалось разработать технологию, которая решает проблему закона Мура, остро вставшую перед производителями чипов, сообщает официальный сайт MIT.

Вся проблема в том, что согласно закону Мура, количество транзисторов в чипе неуклонно должно удваиваться. Грубо говоря, разработчики чипов стараются делать их все миниатюрнее, но из-за удваивающегося числа транзисторов сделать это не удается: чем производительней процессор, тем больше транзисторов ему нужно. Причем эти транзисторы должны быть на кремнии. И на сегодняшний день индустрия чипов стоит у грани, дальше которой невозможно уменьшать процессорі и делать их при этом производительными согласно потребностям ИТ.

[ + – ] В МТИ разработали метод неэпитаксиального, монокристаллического роста Фото: Соцсети

Но в MIT заявляют, что разработали метод неэпитаксиального, монокристаллического роста. Ученые на кремниевую пластину нанесли маску — покрытие из диоксида кремния, которое они сформировали в виде маленьких ниш, каждая из которых улавливает кристаллы еще "в зародыше". Затем через эту пластину они пропускали газ из атомов, которые оседали в каждой нише, образуя TMD-транзистор.

В итоге можно утверждать, что команде MIT удалось разработать метод, который может позволить производителям чипов изготавливать все более мелкие транзисторы из 2D-материалов, выращивая их на существующих пластинах из кремния и других материалов. А значит, границы закона Мура снова отодвинулись для ИТ-индустрии.

Ранее Фокус писал о том, почему производство чипов "уплывает" от Китая и Росси.