Названо найшвидший процесор у світі: він коштує $12 тис. і працює краще за Core i9

Чіп від Intel удвічі слабший за головного конкурента, але коштує в 16 разів дешевше.

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Австралійська компанія PassMark, яка понад 25 років займається розробкою ПЗ для порівняльного аналізу продуктивності процесорів, оновила свій відомий рейтинг з урахуванням глобальних змін, які в ньому відбулися.

З'ясувалося, що в ньому змінився лідер. Якщо раніше першу сходинку за продуктивністю посідав процесор Core i9-13900KS, то тепер його випередив процесор AMD EPYC 9654. Чіп від AMD став першим у світі, який зміг подолати рубіж у 100 тис. балів. Утім, якщо поглянути на рейтинг, стає очевидним, що чіпи від компанії із Санта-Клари значно випереджають своїх головних конкурентів, штаб-квартира яких знаходиться по сусідству.

Щоправда ціна рекордсмена просто шокує: AMD EPYC 9654 коштує майже $12 тис., тоді як Core i9-13900KS в 16 разів дешевший ($730).

[ + – ] Процесор від AMD вдвічі випереджає чіп від Intel, але він і дорожчий у 16 разів Фото: Соцмережi

Процесор AMD "Genoa" — це 96-ядерний чіп зі 192 потоками, заснований на новітній архітектурі AMD Zen4. Наразі він є флагманським процесором AMD EPYC. І хоча при базовій частоті 2,4 ГГц його можна розігнати в півтора рази, він все ще за цим параметром поступається своєму побратимові AMD Threadripper 5990WX, частоту якого можна підняти до 4,5 ГГц.

Зате у Genoa більше ядер, завдяки чому він легко долає позначку 100 тис. балів, перевершуючи будь-який інший процесор у рейтингу. По суті, він удвічі швидший за Core i9-13900KS, який у рейтингу PassMark набирає 63 тис. балів. Чіп від Intel має 24 ядра і максимальну тактову частоту 6 ГГц і був випущений лише трохи більше місяця тому.

Але AMD не зупиняється на досягнутому і працює над серією Genoa-X, запуск якої запланований на кінець цього року. Свої нові чіпи компанія обіцяє оснастити 96 ядрами Zen4, а розмір кеш-пам'яті L3 перевищить 1 ГБ.

Раніше Фокус писав, що поставки чіпів будуть важливішими за постачання нафти: такі прогнози зробив гендиректора Intel.