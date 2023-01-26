Шахраї навчилися видавати старі відеокарти за нові: на що звернути увагу

Відеочипи після майнінгу заполонили ринок, але їхня покупка загрожує великими ризиками.

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Не секрет, що у зв'язку з падінням ринку криптовалют і парадигмою їх видобутку, що змінилася, безліч майнерів позбавляються від старих відеокарт, виставляючи їх на продаж за непридатними цінами. Але навіть у цьому випадку охочих їх придбати небагато, пише Tomshardware.

Все тому, що такі відеокарти використовували в найжорстокіших умовах підвищених частот і перегріву в режимі 24/7, що загрожує швидким виходом з ладу, і потенційні покупці це знають.

[ + – ] Шахраї перефарбовують і сам чип пам'яті та написи Фото: Соцмережi

Тому майнери знайшли свіжий прийом, щоб обдурити простаків і видати свої відеокарти за "майже не використані". Річ в тому, що через постійне перегрівання брендовані та технічні написи на чипах пам'яті відеокарти і самі чипи жовтіють і уважні користувачі звертають увагу саме на цей фактор, як ознака того, що картка використовувалася для майнінгу. Тому шахраї стали напис та чипи перефарбовувати, оновлювати, щоб вони виглядали як свіжі. Таких відеокарт дуже багато на Аліекспресі, а не лише на дошках оголошень, кажуть експерти.

[ + – ] Шахрай не надто старався: графічний процесор новенький, а пам'ять – пожовкла Фото: Соцмережi

У принципі, пожовклі від перегріву написи та чипи — це не єдиний показник того, що відеочип ганяли "і в хвіст і гриву". Експерти радять звертати увагу на скупчення пилу, стертих гарантійних наклейок, подряпин, окислених контактів та незначної зміни кольору друкованої плати. Також про те, що карта використовувалася тривалий час, говорять трохи темніша підкладка GPU і пожовклі написи на мікросхемах пам'яті відеокарти.

[ + – ] Зліва підкладка чипа звичайної відеокарти, праворуч — після майнінгу Фото: Соцмережi

До речі, відсутні гвинти та віддалені маркери гарантії теж є показником того, що відеокарту лагодили або розбирали, але, з іншого боку, причина може бути в тому, що колишній власник просто використав потужнішу систему охолодження.

Експерти радять звертати увагу на підкладку GPU, тому що перефарбувати її справу складне і цим майже ніхто не займається, на відміну від перефарбування написів та чищення самої відеокарти від бруду та пилу.

[ + – ] Експерт розповів, на які хитрощі йдуть шахраї видаючи відеокарти після майнінгу за "майже не використані"

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