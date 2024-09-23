Плавучая электростанция мощностью 2200 МВт обеспечит электроэнергией 770 000 домов

Новый проект ветряной электростанции имеет общую мощность более 15 ГВт, из которых более 5 ГВт уже установлены и более 300 МВт уже работают.

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US Wind построит в США ветряную электростанцию, 5 ГВт мощности которой в настоящее время находятся на стадии установки, а более 300 МВт уже эксплуатируется. Об этом пишет Interesting Engineering.

Турбины будут находиться на расстоянии около мили друг от друга, что облегчит транзит через ветровую электростанцию. Общая площадь морского дна, занимаемая каждым фундаментом турбины, включая защиту от размыва, составляет менее четверти акра. US Wind также владеет правами аренды федерального участка площадью 80 000 акров у побережья Оушен-Сити, штат Мэриленд, который потенциально может генерировать до 2 гигаватт чистой морской ветровой энергии.

Бердок заявила, что сеть начинала с цели строительства проекта по строительству ветряных электростанций в Мэриленде, и сегодня они приблизились к "большому одобрению". По словам Бердок, с полностью одобренным проектом коммерческого масштаба, строительство которого должно начаться , компании, которые поддерживали организацию с самого начала, теперь могут приступить к работе.

Огни турбины будут выключены почти 99% времени. US Wind утверждает, что ее турбинные огни будут выключены почти 99% времени. Ее турбины будут оснащены системой обнаружения огней самолетов (ADLS), которая включает огни только при обнаружении низколетящего самолета.

Ожидается, что верхние огни турбин будут оставаться выключенными в течение приблизительно 99% времени, будучи видимыми менее шести часов в год. Огни, расположенные в нижней части турбин, которые должны быть включены все время для безопасности мореплавателей, не будут видны с берега.

"Важно отметить, что все расходы на разработку и строительство проектов несет US Wind. Жители Мэриленда не заплатят ни копейки за эту чистую энергию, пока проекты не будут запущены и не начнут поставлять электроэнергию в региональную электросеть. Расходы тщательно контролируются государством, а налогоплательщики защищены от перерасхода средств", — заявляет компания.

Ранее мы писали о том, что впервые включена самая большая ветряная турбина в истории: неожиданный эффект и 152 000 кв. м. Установка предназначена для регионов со средней и высокой скоростью ветра, особенно для районов, подверженных тайфунам.