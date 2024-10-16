Новый метод обслуживания ветряных турбин "меняет будущее отрасли": о чем речь

Ожидается, что новый способ замены генераторов поможет улучшить проекты плавучих ветровых электростанций по всему миру.

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Компании Cobra Wind International, LiftOff и Kincardine Dragados SA (принадлежит Vestas) осуществили замену генератора на турбине плавучей ветряной электростанции Кинкардин в Шотландии без буксировки установки в порт, что является новым походом к обслуживанию турбин. Об этом пишет OffshoreWIND.

Замена генератора на ветряной турбине Vestas V164

Сообщается, что работы на ветровой турбине Vestas V164 мощностью 9,5 МВт выполнялись с использованием морского вспомогательного судна и при поддержке судов для перевозки экипажей. На турбине Vestas также был временно установлен башенный кран GenHook, поставленный голландской компанией LiftOff.

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После того как Vestas подготовила ветрогенератор и вывела из эксплуатации старый, LifOff подняла его из гондолы и опустила на палубу плавучего судна, откуда он был затем перемещен на OSV. Используя ту же методику, сменный генератор затем был перемещен на плавающее устройство и поднят в гондолу с помощью крана GenHook.

По словам директора Vestas Тора Абеля, этот метод поможет улучшить проекты плавучих ветровых электростанций по всему миру.

"Раздвигая границы инноваций и принимая во внимание необходимость улучшения предыдущих процессов, мы разработали первое в мире техническое решение, которое меняет будущее отрасли возобновляемых источников энергии", — добавил гендиректор Kincardine Offshore Windfarm Limited (KOWL) Хосе Полимон Олабарриета.

Напомним, исследователи из Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) Министерства энергетики создали особый наконечник лопасти ветряной турбины из перерабатываемых материалов, который может повысить эффективность ветрогенераторов.

Также сообщалось, что компания CGEN Engineering разработала технологию модульных генераторов, которая, по словам ее основателей, может снизить себестоимость энергии для морских возобновляемых источников энергии на 10–15%.