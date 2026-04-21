Потужний повербанк для ноутбука: Lenovo випустила нову модель на 20 000 мАг (фото)

Компанія Lenovo ThinkPlus представила новий портативний зовнішній акумулятор, потужності якого достатньо для зарядки ноутбука під час відключень світла.

Lenovo ThinkPlus Retractable Cable High-Power може одночасно живити до трьох пристроїв та підтримує низку протоколів швидкої зарядки. Деталі розкрив портал ITHome.

Новий повербанк Lenovo ThinkPlus пропонує потужність 190 Вт та ємність 20 000 мАг. Серед переваг пристрою — вбудований TFT-дисплей, що відображає інформацію про зарядку, та висувний двонаправлений кабель USB-C довжиною 75 см.

Цей вбудований кабель забезпечує вихідну потужність до 140 Вт і може використовуватися для заряджання самого повербанка з потужністю до 100 Вт. Lenovo також стверджує, що він дозволяє зарядити ноутбук до 58% за 30 хвилин.

Два інших виходи — це порт USB-C, що також обіцяє потужність до 140 Вт, та порт USB-A потужністю до 30 Вт. Максимальна сумарна потужність 190 Вт досягається при одночасному використанні кабелю USB-C та порту USB-C, що забезпечують відповідно 125 Вт та 65 Вт.

Повербанк вже офіційно вийшов у Китаї. Дату глобального релізу компанія наразі не повідомляла.

Стартова ціна Lenovo ThinkPlus Retractable Cable High-Power — 349 юанів (близько 2 260 грн).

