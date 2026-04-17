Зарядить навіть ноутбук: новий повербанк потужністю 100 Вт вже близько (фото)

Компанія OnePlus готується представити новий портативний зарядний пристрій під назвою OnePlus SuperVOOC 120W.

Завдяки своїм характеристикам OnePlus SuperVOOC 120W може стати ідеальним повербанком не лише для смартфонів, але й більш потужних пристроїв, таких як ноутбуки та кишенькові комп’ютери. Деталі OnePlus розкрила на офіційному сайті.

Повідомляється, що двопортовий повербанк OnePlus SuperVOOC 120W пропонує потужність 120 Вт. Ємність пристрою становить 15 000 мАг.

OnePlus SuperVOOC 120W

Повербанк має як порт USB Type-C, так і порт USB Type-A. Перший виконує функцію вхідного та вихідного портів, а другий — лише вихідного.

OnePlus SuperVOOC 120W має чотири світлодіоди у верхній частині, які показують рівень заряду батареї, що залишився, а також рівень заряду, коли він підключений до розетки. Наразі повербанк представлений у кольорах Accelerated Red, Star Orange та Space Black.

Хоча OnePlus SuperVOOC 120W вже доступний для бронювання на офіційному сайті, ціна та дата випуску поки не розкривається.

OnePlus SuperVOOC 120W

