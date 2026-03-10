Найкращі павербанки для ноутбука і гаджетів: 3 ємні моделі з дуже швидкою зарядкою (фото)

Хороший зовнішній акумулятор здатний не тільки зарядити смартфон, а й забезпечити роботу ноутбука. Зібрали надійні повербанки з позитивними відгуками.

Фокус розповість про три ємні повербанки з підтримкою швидкої зарядки і протоколу Power Delivery.

Anker PowerCore 20000 mAh 87W PD

Ця модель оснащена літій-полімерною (Li-pol) батареєю на 20 000 мА-год і видає максимальну вихідну потужність 87 Вт. Повербанк має один вбудований кабель USB-C, один додатковий порт USB-C і один порт USB-A. Аксесуар підтримує технології PD, PowerIQ і Quick Charge (аж до версії 3.0), а також наскрізну зарядку (Pass-through). Від адаптера потужністю 65 Вт (купується окремо) сам акумулятор заряджається з нуля до 100% за 1,5 години. Штатний кабель дає змогу зарядити iPhone 15 Pro до 58% або MacBook Air до 52% всього за 30 хвилин. Індикація рівня заряду виводиться на вбудований дисплей.

Відео дня

Повербанк Anker PowerCore 20000 mAh 87W PD Фото: rozetka.com.ua

Користувачі підтверджують високу швидкість зарядки і взаємодію з різними ноутбуками і портативними консолями (наприклад, Lenovo Legion Go без проблем заряджається вбудованим кабелем). З плюсів відзначають зручність вбудованого дроту, компактний пластиковий корпус (вага 440 г) і точну індикацію заряду у відсотках. Єдиний нюанс — деяким власникам не вистачає ще одного роз'єму USB для підключення більшої кількості гаджетів.

Ціна в Україні: 2299 грн.

Ugreen PB770 48000mAh 300W PD

Станція-повербанк (вага 1,64 кг) від Ugreen побудована на безпечних і довговічних літій-залізо-фосфатних (LiFePO4) акумуляторах сумарною ємністю 48 000 мА-год. Виробник заявляє збереження 80% ємності навіть після 3000 циклів зарядки. Пристрій має три порти USB-C і два USB-A. Максимальна вихідна потужність при одночасному підключенні досягає 300 Вт, при цьому порт USB-C1 окремо здатний видавати до 140 Вт за протоколом PD 3.1. Зарядити саму батарею можна всього за 1,5 години. Передбачено дисплей і вбудований ліхтарик з режимом SOS.

Повербанк Ugreen PB770 48000mAh 300W PD LED 300W Фото: rozetka.com.ua

У відгуках покупці хвалять пристрій за можливість одночасно живити потужний ігровий ноутбук, кілька телефонів і планшет без сильного нагріву корпусу. Павербанк відмінно справляється з роллю ДБЖ для роутера завдяки функції наскрізної зарядки (обладнання не перезавантажується). Однак користувачі відзначають, що порти можуть "засинати" при слабкому навантаженні (виправляється ввімкненням режиму слабкого струму Trickle charging mode довгим натисканням кнопки), а комплектний кабель Type-C не завжди пропускає заявлені 140 Вт.

Ціна в Україні: 5499 грн.

Marstek P288D 25000mAh

Повербанк Marstek P288D отримав Li-pol батарею ємністю 25 000 мА-год (92,5 Вт-год) і сумарну вихідну потужність 145 Вт. Для підключення гаджетів передбачено два порти USB-C (видають максимум 100 Вт і 45 Вт відповідно) і один порт USB-A (до 22,5 Вт). Пристрій оснащений цифровим LED-дисплеєм і вбудованим NTC-датчиком для контролю температури. Час повного відновлення заряду батареї за використання відповідного адаптера становить близько 1 години.

Повербанк Marstek P288D 25000mAh Фото: rozetka.com.ua

Споживачі використовують цей повербанк для живлення ноутбуків через порт Type-C і відзначають його стабільну роботу. У відгуках вказується, що пристрій може не приймати потужність понад 60 Вт при зарядці від сторонніх потужних блоків (наприклад, Xiaomi на 120 Вт). Щоб повербанк заряджався максимально швидко, знадобиться спеціальний кабель із підтримкою струму 5А. Також користувачі проводили заміри реальної енергії, що віддається: вона становить близько 75 Вт-год (замість заявлених 92,5 Вт-год), що вважається нормою через неминучі втрати на конвертацію напруги.

Ціна в Україні: 3999 грн.

Раніше повідомляли про потужний і зручний повербанк для ноутбука. Стабільну роботу лептопа під час відключень світла легко забезпечити правильним зовнішнім акумулятором. Є надійна модель від Anker, що задовольняє всім вимогам для цих цілей.

Також Фокус писав про найкращі зарядні станції в Україні. Бюджетні зарядні станції часто залишаються в тіні іменитих брендів, хоча пропонують гідні характеристики за розумною ціною. Наводимо три перевірені моделі вартістю до 15 000 гривень, які високо оцінили українські покупці.