Лучшие повербанки для ноутбука и гаджетов: 3 емких модели с очень быстрой зарядкой (фото)

Хороший внешний аккумулятор способен не только зарядить смартфон, но и обеспечить работу ноутбука. Собрали надежные повербанки с положительными отзывами.

Фокус расскажет про три емких повербанка с поддержкой быстрой зарядки и протокола Power Delivery.

Anker PowerCore 20000 mAh 87W PD

Эта модель оснащена литий-полимерной (Li-pol) батареей на 20 000 мА·ч и выдает максимальную выходную мощность 87 Вт. Повербанк имеет один встроенный кабель USB-C, один дополнительный порт USB-C и один порт USB-A. Аксессуар поддерживает технологии PD, PowerIQ и Quick Charge (вплоть до версии 3.0), а также сквозную зарядку (Pass-through). От адаптера мощностью 65 Вт (покупается отдельно) сам аккумулятор заряжается с нуля до 100% за 1,5 часа. Штатный кабель позволяет зарядить iPhone 15 Pro до 58% или MacBook Air до 52% всего за 30 минут. Индикация уровня заряда выводится на встроенный дисплей.

Відео дня

Повербанк Anker PowerCore 20000 mAh 87W PD Фото: rozetka.com.ua

Пользователи подтверждают высокую скорость зарядки и взаимодействие с различными ноутбуками и портативными консолями (например, Lenovo Legion Go без проблем заряжается встроенным кабелем). Из плюсов отмечают удобство встроенного провода, компактный пластиковый корпус (вес 440 г) и точную индикацию заряда в процентах. Единственный нюанс — некоторым владельцам не хватает еще одного разъема USB для подключения большего количества гаджетов.

Цена в Украине: 2299 грн.

Ugreen PB770 48000mAh 300W PD

Станция-повербанк (вес 1,64 кг) от Ugreen построена на безопасных и долговечных литий-железо-фосфатных (LiFePO4) аккумуляторах суммарной емкостью 48 000 мА·ч. Производитель заявляет сохранение 80% емкости даже после 3000 циклов зарядки. Устройство имеет три порта USB-C и два USB-A. Максимальная выходная мощность при одновременном подключении достигает 300 Вт, при этом порт USB-C1 отдельно способен выдавать до 140 Вт по протоколу PD 3.1. Зарядить саму батарею можно всего за 1,5 часа. Предусмотрен дисплей и встроенный фонарик с режимом SOS.

Повербанк Ugreen PB770 48000mAh 300W PD LED Фото: rozetka.com.ua

В отзывах покупатели хвалят устройство за возможность одновременно питать мощный игровой ноутбук, несколько телефонов и планшет без сильного нагрева корпуса. Павербанк отлично справляется с ролью ИБП для роутера благодаря функции сквозной зарядки (оборудование не перезагружается). Однако пользователи отмечают, что порты могут "засыпать" при слабой нагрузке (исправляется включением режима слабого тока Trickle charging mode долгим нажатием кнопки), а комплектный кабель Type-C не всегда пропускает заявленные 140 Вт.

Цена в Украине: 5499 грн.

Marstek P288D 25000mAh

Повербанк Marstek P288D получил Li-pol батарею емкостью 25 000 мА·ч (92,5 Вт·ч) и суммарную выходную мощность 145 Вт. Для подключения гаджетов предусмотрены два порта USB-C (выдают максимум 100 Вт и 45 Вт соответственно) и один порт USB-A (до 22,5 Вт). Устройство оснащено цифровым LED-дисплеем и встроенным NTC-датчиком для контроля температуры. Время полного восстановления заряда батареи при использовании соответствующего адаптера составляет около 1 часа.

Повербанк Marstek P288D 25000mAh Фото: rozetka.com.ua

Потребители используют этот повербанк для питания ноутбуков через порт Type-C и отмечают его стабильную работу. В отзывах указывается, что устройство может не принимать мощность более 60 Вт при зарядке от сторонних мощных блоков (например, Xiaomi на 120 Вт). Чтобы повербанк заряжался максимально быстро, понадобится специальный кабель с поддержкой тока 5А. Также пользователи проводили замеры реальной отдаваемой энергии: она составляет около 75 Вт·ч (вместо заявленных 92,5 Вт·ч), что считается нормой из-за неизбежных потерь на конвертацию напряжения.

Цена в Украине: 3999 грн.

Ранее сообщали про мощный и удобный повербанк для ноутбука. Стабильную работу лэптопа во время отключений света легко обеспечить правильным внешним аккумулятором. Есть надежная модель от Anker, удовлетворяющая всем требованиям для этих целей.

Также Фокус писал про лучшие зарядные станции в Украине. Бюджетные зарядные станции часто остаются в тени именитых брендов, хотя предлагают достойные характеристики по разумной цене. Приводим три проверенные модели стоимостью до 15 000 гривен, которые высоко оценили украинские покупатели.