Лучшие зарядные станции в Украине: топ-3 надежных и недорогих модели (фото)

Бюджетные зарядные станции часто остаются в тени именитых брендов, хотя предлагают достойные характеристики по разумной цене.

Фокус собрал три проверенные модели стоимостью до 15 000 гривен, которые высоко оценили украинские покупатели.

Allpowers Volix P300

Компактная станция оснащена долговечным литий-железо-фосфатным (LiFePO4) аккумулятором емкостью 256 Вт·ч с ресурсом в 4000 циклов заряда до падения емкости до 70%. Она выдает 300 Вт постоянной и 600 Вт пиковой мощности. Модель поддерживает сквозную зарядку и работу в режиме источника бесперебойного питания (ИБП) с временем переключения 20 мс. Оснащение включает одну классическую розетку (230 В), два порта USB-A (18 Вт), один USB-C (140 Вт) и автомобильный прикуриватель. Зарядить устройство от сети до 100% можно всего за один час.

Зарядная станция Allpowers Volix P300 Фото: rozetka.com.ua

Пользователи отмечают, что станция отлично справляется с ролью ИБП для компьютера (сборка с потреблением 120 Вт работает около двух часов). Батареи хватает для многократной зарядки смартфонов и ноутбуков. Из недостатков покупатели выделяют шумный вентилятор охлаждения, который включается даже при небольших нагрузках, а также не очень функциональное мобильное приложение. Для экономии заряда аккумулятора владельцы советуют отключать эко-режим в настройках, чтобы станция не уходила в сон при низком потреблении.

Цена: от 10 000 грн.

OUKITEL P800

Модель P800 предлагает внушительные для своей цены характеристики: аккумулятор LiFePO4 на 512 Вт·ч (ресурс 3500 циклов) и рабочую мощность 800 Вт. На корпусе расположены одна розетка 230 В, три порта USB-A, один мощный USB-C (до 100 Вт), автомобильный прикуриватель и два разъема DC5521. Станция поддерживает сквозную зарядку, функцию ИБП и может заряжаться от комплектного блока переменного тока (500 Вт) с 0 до 100% всего за 55 минут. Вес аппарата составляет 6,2 кг.

Зарядная станция OUKITEL P800 Фото: rozetka.com.ua

За счет мощности в 800 Вт станция способна запитать не только мелкие гаджеты, но и некоторую кухонную технику, котлы отопления или туристическое оборудование. Покупатели хвалят устройство за высокое качество сборки, тихую работу вентиляторов охлаждения и соответствие заявленной скорости зарядки. Серьезных недостатков в работе модели пользователи не выявили, подчеркивая отличное соотношение цены и предлагаемой емкости.

Цена: от 13 490 грн.

Anker Solix C300XDC

Компактный повербанк-станция Anker Solix C300XDC (вес менее 3 кг) базируется на LiFePO4 аккумуляторе емкостью 288 Вт·ч и рассчитан на потребителей мощностью до 300 Вт. Модель не имеет розеток 220 В. Заряжать гаджеты предлагается через два порта USB-A (до 12 Вт) и два USB-C (до 140 Вт), а также автомобильный прикуриватель (до 120 Вт). Особенностью модели стало наличие встроенного мощного LED-фонаря на верхней панели и ремешка для переноски в комплекте. Заряжать саму станцию можно двумя кабелями Type-C одновременно с максимальной скоростью до 280 Вт.

Зарядная станция Anker Solix C300XDC Фото: rozetka.com.ua

Эта модель подходит для длительного питания роутеров и терминалов оптоволокна (ONU). Владельцы сообщают, что станция держит такое оборудование более 30 часов, а благодаря сквозной зарядке интернет не пропадает при подаче света. Станции хватает на несколько полных зарядок ноутбука. Среди минусов отмечают слишком яркий свет встроенного фонаря, который расположен сверху и может "резать глаза", неудачное расположение портов USB-A (широкие штекеры перекрывают друг друга) и проблемы с добавлением устройства в фирменное приложение Anker у некоторых пользователей.

Цена: от 9 395 грн.

