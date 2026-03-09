Зарядная станция Bluetti с рекордной мощностью: что способна запитать новая Elite 300 на 3 кВт⋅ч (фото)

Компания Bluetti выпустила портативную электростанцию Elite 300. Модель получила аккумулятор емкостью свыше 3 кВт⋅ч и функцию источника бесперебойного питания.

Устройство выделяется относительно компактными габаритами для своего класса и выдерживает пиковые нагрузки до 4800 Вт, пишет PhoneArena.

Точная емкость аккумулятора составляет 3014,4 Вт⋅ч. При этом вес прибора достигает 26,3 кг. Для сравнения, аналогичные станции на 2 кВт⋅ч весят около 19 кг. Модель выдает 2400 Вт постоянной мощности. На корпусе расположены четыре розетки переменного тока. Присутствует разъем NEMA TT-30 для подключения к автодомам (RV). Также есть два порта USB-C (до 140 Вт), два USB-A (до 15 Вт), выход 12 В/30 А и разъем прикуривателя (до 120 Вт).

Мощности станции достаточно для питания крупной бытовой техники. Новинка обеспечивает работу посудомоечной машины на 1600 Вт в течение полутора часов. Elite 300 также способна запитать электрическую духовку, пылесос, кофеварку и телевизор.

Відео дня

Особенности Bluetti Elite 300 Фото: Bluetti

Внутри установлены батареи типа LiFePO4. Аккумулятор рассчитан на 6000 циклов заряда-разряда до падения первоначальной емкости до 80%. Это обеспечивает более 10 лет штатной эксплуатации. Прибор работает как ИБП со временем переключения менее 10 миллисекунд.

Модель поддерживает сквозную зарядку. Максимальная мощность зарядки от сети переменного тока составляет 1800 Вт, от солнечных панелей — 1200 Вт. Комбинированный режим восполняет заряд до 80% за 1,3 часа. В автомобиле станция заряжается от генератора мощностью до 1200 Вт. Управление настройками и мониторинг энергии осуществляются через приложение Bluetti по Bluetooth и Wi-Fi.

Рекомендованная розничная цена Bluetti Elite 300 в США составляет 2299 долларов, в Европе — 2199 евро.

В период акции на старте продаж стоимость снижена до 1099 долларов и 1499 евро соответственно. В комплекте предоставляется пятилетняя гарантия.

Ранее сообщалось про надежную зарядную станцию для дома. Bluetti AC70P — сбалансированный и мощный вариант для блэкаутов, востребованный на рынке Украины. Вот что говорят об устройстве эксперты и пользователи.

Также Фокус писал про бюджетную зарядную станцию, проверенную экспертами. Отключения света заставляют украинцев искать надежные и недорогие резервные источники питания. Одной из самых популярных зарядных станций на рынке остается Bluetti EB3A.