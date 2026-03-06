Бюджетная зарядная станция, проверенная экспертами: какую модель купить в Украине (фото)

Отключения света заставляют украинцев искать надежные и недорогие резервные источники питания. Одной из самых популярных зарядных станций на рынке остается Bluetti EB3A.

Фокус собрал технические характеристики устройства, а также отзывы экспертов и реальных пользователей, чтобы выяснить, стоит ли эта станция своих денег.

Возможности Bluetti EB3A

Bluetti EB3A — это компактная (255 x 180 x 183 мм) и легкая (4,6 кг) зарядная станция начального уровня. Она оснащена передовой батареей типа LiFePO4 (литий-железо-фосфат), которая гарантирует до 2500 циклов зарядки с сохранением 80% изначальной емкости. Емкость аккумулятора составляет 268 Вт·ч.

Несмотря на скромные размеры, инвертор устройства выдает 600 Вт рабочей мощности (чистая синусоида) с возможностью кратковременных скачков до 1200 Вт. На лицевой панели расположены порты для любых нужд: одна стандартная розетка 220 В, два USB-A (5V/3A), один мощный USB-C (до 100 Вт), автомобильный прикуриватель (12V/10A) и два выхода DC5521. На верхней панели находится площадка для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 15 Вт.

Станция поддерживает сверхбыструю зарядку. От обычной розетки она заряжается до 100% примерно за 90 минут, а в турбо-режиме (350 Вт) — около 80 минут. Кроме того, EB3A можно заряжать от солнечных панелей или автомобильного прикуривателя.

Среди полезных функций — встроенный LED-фонарь, удобный цветной дисплей с отображением входящей/исходящей мощности и оставшегося времени работы, а также возможность управления через фирменное приложение по Bluetooth. Станция поддерживает режим источника бесперебойного питания (ИБП/UPS), автоматически переключаясь на батарею при исчезновении света в сети.

Зарядная станция Bluetti EB3A Фото: notebookcheck.com

Что говорят эксперты и пользователи

Специалисты издания Tech Reviewer отмечают высокую эффективность устройства: при тестировании станция отдала около 85% заявленной емкости (230 Вт·ч из 268 Вт·ч), что является отличным показателем. Мощности в 600 Вт хватает не только для зарядки гаджетов, но и для работы электроинструментов, например, кустореза на 650 Вт или ударной дрели на 700 Вт. Обозреватели хвалят наличие функции сквозной зарядки, позволяющей питать приборы, пока сама станция заряжается от солнца или сети. К минусам эксперты относят отсутствие защиты от влаги и довольно высокое потребление энергии в режиме ожидания (около 5% в час при включенном инверторе без нагрузки).

Украинские пользователи, активно использующие Bluetti EB3A во время блэкаутов, в целом довольны покупкой.

В отзывах покупатели отмечают, что станция легко справляется с питанием газовых котлов (насос мощностью 75 Вт работает от нее 3-4 часа). Для мелкой электроники ее хватает с головой: роутер может проработать до 24 часов, а ноутбук — около 4 часов. Пользователи хвалят быструю зарядку, которая спасает при коротких включениях света, удобный формат и тихую работу.

Некоторые пользователи сталкивались с программными сбоями (зависания при переключении режимов) или проблемами с привязкой устройства в приложении, однако продавцы обычно оперативно меняют бракованные экземпляры. Для крупной бытовой техники вроде морозильных камер или скважинных насосов эта модель не подходит — для таких задач нужна станция большей мощности.

Цена Bluetti EB3A 600W 268Wh в Украине — от 12 050 грн.

