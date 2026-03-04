Популярная зарядная станция для всего дома: какая модель заслужила высокие оценки (фото)

Запитать целую квартиру с крупной бытовой техникой нетрудно с помощью подходящей зарядной станции. EcoFlow Delta 2 Max — одна из самых надежных и востребованных моделей на украинском рынке.

Фокус приводит технические спецификации устройства и отзывы покупателей, чтобы выяснить, как станция показывает себя на практике.

Характеристики и функции

EcoFlow Deltla 2 Max подходит для более-менее полноценного резервного питания всего дома. Долговечные литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы, чей ресурс которых составляет свыше 3000 циклов заряда/разряда (до 80% емкости), прослужат не менее 10 лет.

Базовая емкость составляет 2048 Вт·ч (с возможностью расширения до 6144 Вт·ч с помощью дополнительных батарей). Станция выдает постоянную рабочую мощность 2400 Вт, а пиковое значение (при запуске энергоемких приборов) может достигать 4800 Вт.

Предусмотрено 4 розетки 220 В, 4 порта USB-A и 2 разъема Type-C (по 100 Вт).

Технология быстрой зарядки восполняет АКБ от сети с 0 до 80% всего за 43 минуты (полный заряд занимает около часа). Также поддерживается зарядка от солнечных панелей (до 1000 Вт) и автомобильного прикуривателя.

Управление станцией осуществляется через информативный дисплей или фирменное приложение (по Wi-Fi или Bluetooth), где можно регулировать скорость зарядки, отслеживать потребление и обновлять прошивку.

EcoFlow Deltla 2 Max Фото: rozetka.com.ua

Что тянет станция при блэкаутах

Владельцы оценивают устройство весьма высоко (средний балл 4.84 из 5 на Rozetka). С Delta 2 Max можно полноценно жить и работать при отсутствии света. Некоторые пользователи интегрируют станцию напрямую в электрощиток квартиры (услуга электрика) через магнитный пускатель, получая свет во всех комнатах.

Реальные сценарии эксплуатации и плюсы:

Тяжелая бытовая техника: Рабочей мощности в 2400 Вт хватает для питания энергоемких приборов по отдельности — электрочайника (2,2 кВт), микроволновки, фена, миксера, холодильника, стиральной или посудомоечной машины. Важно рассчитывать мощность каждого из них и не включать все сразу, чтобы не вызвать перегрузки.

Станция легко вытягивает 8 часов работы под нагрузкой в связке: игровой ноутбук, второй подключенный к нему монитор, роутер и зарядка телефона. В более экономных сценариях полного заряда спокойно хватает на 12-часовые периоды отключений. Режим ИБП (UPS): Станция отлично работает как источник бесперебойного питания, автоматически и незаметно переключаясь на батарею при отключении света. Пользователи рекомендуют использовать ее в паре с реле напряжения (типа "Зубр") для защиты от скачков в сети после возобновления подачи электричества.

Станция отлично работает как источник бесперебойного питания, автоматически и незаметно переключаясь на батарею при отключении света. Пользователи рекомендуют использовать ее в паре с реле напряжения (типа "Зубр") для защиты от скачков в сети после возобновления подачи электричества. Регулировка мощности заряда: В приложении можно выбирать скорость зарядки. Медленная (до 100% за 4 часа) полезна для продления срока службы батареи и снижения нагрузки на квартирную сеть после включения света, а быстрая позволяет зарядить устройство за час с небольшим).

Несмотря на премиальный статус модели, есть ряд нюансов, которые стоит учитывать перед покупкой. Станция весит 23 кг. Пользователи отмечают, что физически перемещать ее одному человеку (особенно девушке) довольно тяжело.

При высокой нагрузке или быстрой зарядке включается активное охлаждение. Уровень шума приемлемый (около 30 дБ), но в полной ночной тишине он отчетливо слышен и может мешать спать.

Современным инверторным холодильникам иногда требуется определенное время (задержка) для корректного запуска от станции — это нормальное поведение техники.

В отзывах встречаются предупреждения о неофициальных продавцах. Станции могут не поддерживать официальную гарантию от производителя. Кроме того, в комплекте идет только один кабель для зарядки от 220 В.

Цена EcoFlow Delta 2 Max в Украине начинается от 67 299 грн.

