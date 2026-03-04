Популярна зарядна станція для дому: яка модель заслужила високі оцінки користувачів (фото)

Живити цілу квартиру з великою побутовою технікою можливо за допомогою відповідної зарядної станції. EcoFlow Delta 2 Max — одна з найнадійніших і найбільш затребуваних моделей на українському ринку.

Фокус наводить технічні специфікації пристрою та відгуки покупців, щоб з'ясувати, як станція працює на практиці.

Характеристики та функції

EcoFlow Deltla 2 Max підходить для більш-менш повноцінного резервного живлення свого дому. Довговічні літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумулятори, чий ресурс яких становить понад 3000 циклів заряду/розряду (до 80% ємності), прослужать не менше 10 років.

Базова ємність становить 2048 Вт-год (з можливістю розширення до 6144 Вт-год за допомогою додаткових батарей). Станція видає постійну робочу потужність 2400 Вт, а пікове значення (під час запуску енергоємних приладів) може досягати 4800 Вт.

Передбачено 4 розетки 220 В, 4 порти USB-A і 2 роз'єми Type-C (по 100 Вт).

Технологія швидкої зарядки заповнює АКБ від мережі з 0 до 80% всього за 43 хвилини (повний заряд займає близько години). Також підтримується зарядка від сонячних панелей (до 1000 Вт) і автомобільного прикурювача.

Управління станцією здійснюється через інформативний дисплей або фірмовий застосунок (через Wi-Fi або Bluetooth), де можна регулювати швидкість зарядки, відстежувати споживання і оновлювати прошивку.

EcoFlow Deltla 2 Max Фото: rozetka.com.ua

Що тягне станція під час блекаутів

Власники оцінюють пристрій досить високо (середній бал 4.84 з 5 на Rozetka). З Delta 2 Max можна повноцінно жити і працювати за відсутності світла. Деякі користувачі інтегрують станцію безпосередньо в електрощиток квартири (послуга електрика) через магнітний пускач, отримуючи світло у всіх кімнатах.

Реальні сценарії експлуатації та плюси:

Важка побутова техніка: Робочої потужності в 2400 Вт вистачає для живлення енергоємних приладів окремо — електрочайника (2,2 кВт), мікрохвильовки, фена, міксера, холодильника, пральної або посудомийної машини. Важливо розраховувати потужність кожного з них і не вмикати всі одразу, щоб не спричинити перевантаження.

Робочої потужності в 2400 Вт вистачає для живлення енергоємних приладів окремо — електрочайника (2,2 кВт), мікрохвильовки, фена, міксера, холодильника, пральної або посудомийної машини. Важливо розраховувати потужність кожного з них і не вмикати всі одразу, щоб не спричинити перевантаження. Тривала робота і геймінг: Станція легко витягує 8 годин роботи під навантаженням у зв'язці: ігровий ноутбук, другий під'єднаний до нього монітор, роутер і зарядка телефона. У більш економних сценаріях повного заряду спокійно вистачає на 12-годинні періоди відключень.

Станція легко витягує 8 годин роботи під навантаженням у зв'язці: ігровий ноутбук, другий під'єднаний до нього монітор, роутер і зарядка телефона. У більш економних сценаріях повного заряду спокійно вистачає на 12-годинні періоди відключень. Режим ДБЖ (UPS): Станція відмінно працює як джерело безперебійного живлення, автоматично і непомітно перемикаючись на батарею під час вимкнення світла. Користувачі рекомендують використовувати її в парі з реле напруги (типу "Зубр") для захисту від стрибків у мережі після відновлення подачі електрики.

Станція відмінно працює як джерело безперебійного живлення, автоматично і непомітно перемикаючись на батарею під час вимкнення світла. Користувачі рекомендують використовувати її в парі з реле напруги (типу "Зубр") для захисту від стрибків у мережі після відновлення подачі електрики. Регулювання потужності заряду: У застосунку можна вибирати швидкість заряджання. Повільне (до 100% за 4 години) корисне для подовження терміну служби батареї та зниження навантаження на квартирну мережу після увімкнення світла, а швидке дає змогу зарядити пристрій за годину з невеликим).

Попри преміальний статус моделі, є низка нюансів, які варто враховувати перед покупкою. Станція важить 23 кг. Користувачі відзначають, що фізично переміщати її одній людині (особливо дівчині) досить важко.

При високому навантаженні або швидкій зарядці вмикається активне охолодження. Рівень шуму прийнятний (близько 30 дБ), але в повній нічній тиші його виразно чути і він може заважати спати.

Сучасним інверторним холодильникам іноді потрібен певний час (затримка) для коректного запуску від станції — це нормальна поведінка техніки.

У відгуках зустрічаються попередження про неофіційних продавців. Станції можуть не підтримувати офіційну гарантію від виробника. Крім того, в комплекті йде тільки один кабель для зарядки від 220 В.

Ціна EcoFlow Delta 2 Max в Україні починається від 67 299 грн.

Раніше повідомлялося про хорошу зарядну станцію за невеликі гроші. В умовах відключень світла не всім потрібні дорогі електростанції на кілька кіловатів. Для базової техніки оптимальним вибором стають компактні моделі до 600 Вт. Allpowers R600 — популярний варіант бюджетного сегмента.

Також розповідали про потужний і зручний повербанк для ноутбука. Стабільну роботу лептопа під час відключень світла легко забезпечити правильним зовнішнім акумулятором. Є надійна модель від Anker, що задовольняє всім вимогам для цих цілей.