Бюджетна зарядна станція, перевірена експертами: яку модель купити в Україні (фото)

Відключення світла змушують українців шукати надійні та недорогі резервні джерела живлення. Однією з найпопулярніших зарядних станцій на ринку залишається Bluetti EB3A.

Фокус зібрав технічні характеристики пристрою, а також відгуки експертів і реальних користувачів, щоб з'ясувати, чи варта ця станція своїх грошей.

Можливості Bluetti EB3A

Bluetti EB3A — це компактна (255 x 180 x 183 мм) і легка (4,6 кг) зарядна станція початкового рівня. Вона оснащена передовою батареєю типу LiFePO4 (літій-залізо-фосфат), яка гарантує до 2500 циклів зарядки зі збереженням 80% початкової ємності. Ємність акумулятора становить 268 Вт-год.

Незважаючи на скромні розміри, інвертор пристрою видає 600 Вт робочої потужності (чиста синусоїда) з можливістю короткочасних стрибків до 1200 Вт. На лицьовій панелі розташовані порти для будь-яких потреб: одна стандартна розетка 220 В, два USB-A (5V/3A), один потужний USB-C (до 100 Вт), автомобільний прикурювач (12V/10A) і два виходи DC5521. На верхній панелі знаходиться майданчик для бездротової зарядки смартфонів потужністю 15 Вт.

Станція підтримує надшвидку зарядку. Від звичайної розетки вона заряджається до 100% приблизно за 90 хвилин, а в турбо-режимі (350 Вт) — близько 80 хвилин. Крім того, EB3A можна заряджати від сонячних панелей або автомобільного прикурювача.

Серед корисних функцій — вбудований LED-ліхтар, зручний кольоровий дисплей із відображенням вхідної/вихідної потужності та часу роботи, що залишився, а також можливість керування через фірмовий застосунок через Bluetooth. Станція підтримує режим джерела безперебійного живлення (ДБЖ/UPS), автоматично перемикаючись на батарею в разі зникнення світла в мережі.

Що кажуть експерти та користувачі

Фахівці видання Tech Reviewer відзначають високу ефективність пристрою: при тестуванні станція віддала близько 85% заявленої ємності (230 Вт-год із 268 Вт-год), що є відмінним показником. Потужності в 600 Вт вистачає не тільки для зарядки гаджетів, а й для роботи електроінструментів, наприклад, кущоріза на 650 Вт або ударного дриля на 700 Вт. Оглядачі хвалять наявність функції наскрізної зарядки, що дає змогу живити прилади, поки сама станція заряджається від сонця або мережі. До мінусів експерти відносять відсутність захисту від вологи і доволі високе споживання енергії в режимі очікування (приблизно 5% на годину при ввімкненому інверторі без навантаження).

Українські користувачі, які активно використовують Bluetti EB3A під час блекаутів, загалом задоволені покупкою.

У відгуках покупці відзначають, що станція легко справляється з живленням газових котлів (насос потужністю 75 Вт працює від неї 3-4 години). Для дрібної електроніки її вистачає з головою: роутер може пропрацювати до 24 годин, а ноутбук — близько 4 годин. Користувачі хвалять швидку зарядку, яка рятує за коротких увімкнень світла, зручний формат і тиху роботу.

Деякі користувачі стикалися з програмними збоями (зависання під час перемикання режимів) або проблемами з прив'язкою пристрою в застосунку, проте продавці зазвичай оперативно змінюють браковані екземпляри. Для великої побутової техніки на кшталт морозильних камер або свердловинних насосів ця модель не підходить — для таких завдань потрібна станція більшої потужності.

Ціна Bluetti EB3A 600W 268Wh в Україні — від 12 050 грн.

