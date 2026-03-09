Зарядна станція Bluetti з рекордною потужністю: що здатна живити нова Elite 300 на 3 кВт⋅год (фото)

Компанія Bluetti випустила портативну електростанцію Elite 300. Модель отримала акумулятор ємністю понад 3 кВт⋅год і функцію джерела безперебійного живлення.

Пристрій виділяється відносно компактними габаритами для свого класу і витримує пікові навантаження до 4800 Вт, пише PhoneArena.

Точна ємність акумулятора становить 3014,4 Вт⋅год. При цьому вага приладу сягає 26,3 кг. Для порівняння, аналогічні станції на 2 кВт⋅год важать близько 19 кг. Модель видає 2400 Вт постійної потужності. На корпусі розташовані чотири розетки змінного струму. Є роз'єм NEMA TT-30 для підключення до автобудинків (RV). Також є два порти USB-C (до 140 Вт), два USB-A (до 15 Вт), вихід 12 В/30 А і роз'єм прикурювача (до 120 Вт).

Потужності станції достатньо для живлення великої побутової техніки. Новинка забезпечує роботу посудомийної машини на 1600 Вт протягом півтори години. Elite 300 також здатна живити електричну духовку, пилосос, кавоварку і телевізор.

Особливості Bluetti Elite 300 Bluetti Elite 300 Фото: Bluetti

Усередині встановлені батареї типу LiFePO4. Акумулятор розрахований на 6000 циклів заряду-розряду до падіння початкової ємності до 80%. Це забезпечує понад 10 років штатної експлуатації. Прилад працює як ДБЖ із часом перемикання менше ніж 10 мілісекунд.

Модель підтримує наскрізне заряджання. Максимальна потужність зарядки від мережі змінного струму становить 1800 Вт, від сонячних панелей — 1200 Вт. Комбінований режим заповнює заряд до 80% за 1,3 години. В автомобілі станція заряджається від генератора потужністю до 1200 Вт. Керування налаштуваннями та моніторинг енергії здійснюються через додаток Bluetti через Bluetooth і Wi-Fi.

Рекомендована роздрібна ціна Bluetti Elite 300 у США становить 2299 доларів, у Європі — 2199 євро.

У період акції на старті продажів вартість знижено до 1099 доларів і 1499 євро відповідно. У комплекті надається п'ятирічна гарантія.

