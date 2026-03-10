Найкращі зарядні станції в Україні: топ-3 надійних і недорогих моделі (фото)

Бюджетні зарядні станції часто залишаються в тіні іменитих брендів, хоча пропонують гідні характеристики за розумною ціною.

Фокус зібрав три перевірені моделі вартістю до 15 000 гривень, які високо оцінили українські покупці.

Allpowers Volix P300

Компактна станція оснащена довговічним літій-залізо-фосфатним (LiFePO4) акумулятором ємністю 256 Вт-год з ресурсом у 4000 циклів заряду до падіння ємності до 70%. Вона видає 300 Вт постійної і 600 Вт пікової потужності. Модель підтримує наскрізне заряджання і роботу в режимі джерела безперебійного живлення (ДБЖ) з часом перемикання 20 мс. Оснащення включає одну класичну розетку (230 В), два порти USB-A (18 Вт), один USB-C (140 Вт) і автомобільний прикурювач. Зарядити пристрій від мережі до 100% можна всього за одну годину.

Зарядна станція Allpowers Volix P300 Allpowers Volix P300 Фото: rozetka.com.ua

Користувачі відзначають, що станція відмінно справляється з роллю ДБЖ для комп'ютера (збірка зі споживанням 120 Вт працює близько двох годин). Батареї вистачає для багаторазового заряджання смартфонів і ноутбуків. З недоліків покупці виділяють гучний вентилятор охолодження, який вмикається навіть за невеликих навантажень, а також не дуже функціональний мобільний застосунок. Для економії заряду акумулятора власники радять відключати еко-режим у налаштуваннях, щоб станція не йшла в сон за низького споживання.

Ціна: від 10 000 грн.

OUKITEL P800

Модель P800 пропонує значні для своєї ціни характеристики: акумулятор LiFePO4 на 512 Вт-год (ресурс 3500 циклів) і робочу потужність 800 Вт. На корпусі розташовані одна розетка 230 В, три порти USB-A, один потужний USB-C (до 100 Вт), автомобільний прикурювач і два роз'єми DC5521. Станція підтримує наскрізне заряджання, функцію ДБЖ і може заряджатися від комплектного блоку змінного струму (500 Вт) з 0 до 100% всього за 55 хвилин. Вага апарата становить 6,2 кг.

Зарядна станція OUKITEL P800 Фото: rozetka.com.ua

Завдяки потужності в 800 Вт станція здатна живити не тільки дрібні гаджети, а й деяку кухонну техніку, котли опалення або туристичне обладнання. Покупці хвалять пристрій за високу якість збірки, тиху роботу вентиляторів охолодження і відповідність заявленій швидкості зарядки. Серйозних недоліків у роботі моделі користувачі не виявили, наголошуючи на відмінному співвідношенні ціни та пропонованої ємності.

Ціна: від 13 490 грн.

Anker Solix C300XDC

Компактний повербанк-станція Anker Solix C300XDC (вага менше 3 кг) базується на LiFePO4 акумуляторі ємністю 288 Вт-год і розрахований на споживачів потужністю до 300 Вт. Модель не має розеток 220 В. Заряджати гаджети пропонується через два порти USB-A (до 12 Вт) і два USB-C (до 140 Вт), а також автомобільний прикурювач (до 120 Вт). Особливістю моделі стала наявність вбудованого потужного LED-ліхтаря на верхній панелі і ремінця для перенесення в комплекті. Заряджати саму станцію можна двома кабелями Type-C одночасно з максимальною швидкістю до 280 Вт.

Зарядна станція Anker Solix C300XDC Anker Solix C300XDC Фото: rozetka.com.ua

Ця модель підходить для тривалого живлення роутерів і терміналів оптоволокна (ONU). Власники повідомляють, що станція тримає таке обладнання понад 30 годин, а завдяки наскрізній зарядці інтернет не зникає під час подачі світла. Станції вистачає на кілька повних зарядок ноутбука. Серед мінусів відзначають занадто яскраве світло вбудованого ліхтаря, яке розташоване зверху і може "різати очі", невдале розташування портів USB-A (широкі штекери перекривають один одного) і проблеми з додаванням пристрою в фірмовий додаток Anker у деяких користувачів.

Ціна: від 9 395 грн.

