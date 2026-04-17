Зарядит даже ноутбук: новый повербанк мощностью 100 Вт уже близко (фото)

Компания OnePlus готовится представить новое портативное зарядное устройство под названием OnePlus SuperVOOC 120W.

Благодаря своим характеристикам OnePlus SuperVOOC 120W может стать идеальным повербанком не только для смартфонов, но и более мощных устройств, таких как ноутбуки и карманные компьютеры. Детали OnePlus раскрыла на официальном сайте.

Сообщается, что двухпортовый повербанк OnePlus SuperVOOC 120W предлагает мощность 120 Вт. Емкость устройства составляет 15 000 мАч.

Повербанк имеет как порт USB Type-C, так и порт USB Type-A. Первый выполняет функцию входного и выходного портов, а второй — только выходного.

OnePlus SuperVOOC 120W имеет четыре светодиода в верхней части, которые показывают уровень оставшегося заряда батареи, а также уровень заряда, когда он подключен к розетке. Сейчас повербанк представлен в цветах Accelerated Red, Star Orange и Space Black.

Хотя OnePlus SuperVOOC 120W уже доступен для бронирования на официальном сайте, цена и дата выпуска пока не раскрывается.

