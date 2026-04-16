Живить кілька гаджетів одночасно: вийшла компактна та потужна зарядна станція (фото)

Компанія Cuktech представила новий настільний портативний зарядний пристрій Cuktech 30 Ultra, який забезпечує швидку зарядку кількох пристроїв з максимальною потужністю до 300 Вт.

Блок живлення Cuktech 30 Ultra можна одночасно підключити до кількох гаджетів, включаючи ігрові ноутбуки, смартфони та ігрові консолі. Про це йдеться на офіційному сайті Cuktech.

Пристрій отримав п'ять портів, включно з одним портом постійного струму потужністю 300 Вт та двома портами USB-C PD 3.1 потужністю 140 Вт. Порт постійного струму постачається з адаптерами, які дозволяють забезпечувати ігрові ноутбуки потужністю до 300 Вт.

Cuktech 30 Ultra Фото: Cuktech

Усі порти можна окремо контролювати через "розумний" цифровий дисплей. Він відображає потужність, напругу та силу струму в режимі реального часу. Щоб підняти передню частину на десять градусів для кращого огляду дисплея, можна прикріпити магнітну підставку з нековзною основою.

Повідомляється, що найновіший чип GaN забезпечує високу ефективність та чудове охолодження пристрою. Інтелектуальний розподіл потужності автоматично регулює вихідну потужність. Це дозволяє багатьом ігровим ноутбукам працювати безперервно з максимальною продуктивністю.

"Ця компактна зарядна станція потужністю 300 Вт замінює 5 громіздких адаптерів, щоб підтримувати чистоту та порядок на вашому ігровому або домашньому офісному столі. Позбавтеся безладу на своєму столі за допомогою цього елегантного та компактного рішення для живлення", — зазначає Cuktech.

