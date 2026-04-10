"Багато функцій за свої гроші": найкраща бюджетна зарядна станція за результатами тестів (фото)

Зарядна станція Pecron E1500LFP пропонує чудове співвідношення ціни та якості, а її ємність можна розширити за допомогою додаткових акумуляторів.

Оглядач техніки Браян Рогала випробував Pecron E1500LFP, використовуючи її для живлення свого кемпера Tune M1 протягом шести місяців. Зрештою ця модель отримала звання найкращої зарядної станції за версією Outside Magazine.

Експерт відзначив, що Pecron E1500LFP працює напрочуд добре та має достатньо кабелів та адаптерів для кемпера. Зарядна станція пропонує базову ємність 1536 Вт·год, яку можна розширити до 9216 Вт·год за допомогою додаткових акумуляторів.

Pecron E1500LFP

Pecron E1500LFP заряджається від розетки за 1,8 години, а зарядний пристрій постійного струму, який продається окремо, може зарядити станцію приблизно за 3,5 години. Є 12 вихідних портів, а також бездротовий зарядний пристрій зверху.

"Мені подобається, що я можу кинути на нього телефон вночі, замість того, щоб возитися з кабелями, залишаючи при цьому порти USB та USB-C вільними для інших пристроїв", — зізнався Рогала.

Важить зарядна станція 18 кілограмів. За словами оглядача, це одна з найлегших моделей, що йому доводилось тестувати, тож її легко відносно легко переміщувати. При цьому він попередив, що пристрій є досить шумним на фоні своїх конкурентів.

Рогала також розповів, що під час використання Pecron E1500LFP помітив деякі нюанси в роботі застосунку. Через проблеми зі з’єднанням він вирішив не використовувати смартфон для керування зарядною станцією.

Попри згадані недоліки, автор вважає цю зарядну станцію чудовим бюджетним варіантом. Станом на квітень 2026 року Pecron E1500LFP коштує в Україні від 33 390 до 45 410 гривень.

"E1500LFP пропонує багато функцій за свої гроші", — констатував Рогала.

