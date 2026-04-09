Живить 7 пристроїв одночасно: Bluetti випустила потужну зарядну станцію на 3840 Вт·год (фото)

Компанія Bluetti представила нову портативну електростанцію Elite 400 з величезною потужністю та сумісністю з сонячними панелями.

Bluetti Elite 400 позиціонується як зарядна стація для багатоденних кемпінгів або щоденного аварійного живлення будинку під час відключень світла. Про це йдеться на офіційній сторінці Bluetti.

Нова зарядна станція має ємність 3840 Вт·год, номінальну потужність 2600 Вт та пікову потужність 3900 Вт. Цього достатньо, щоб живити різні побутові прилади протягом тривалого, включно з холодильниками. Навіть електроінструмент потужністю 1200 Вт може працювати від Elite 400 майже три години.

Bluetti Elite 400 Фото: Bluetti

Живлення подається через дві розетки змінного струму на передній панелі пристрою. На передній панелі також є різні інші порти, включаючи USB-A/C потужністю до 120 Вт та автомобільну розетку 12 В (прикурювач). Одночасно можна заряджати до 7 пристроїв.

Важить Bluetti Elite 400 близько 39 кг. Для зручності переміщення зарядна станція оснащена двома колесами ззаду, двома міцними ручками з боків та висувною телескопічною ручкою.

Найкращі зарядні станції в Україні: топ-3 надійних і недорогих моделі (фото)

Серед додаткових функцій Bluetti Elite 400 — керування через застосунок за допомогою Bluetooth та Wi-Fi, а також функція ДБЖ для безперебійного живлення. Ці дві функції також доступні у більш доступних моделях Bluetti.

Рекомендована роздрібна ціна Bluetti Elite 400 на офіційному сайті виробника становить 2999 євро (близько 152 000 гривень).

Нагадаємо, потужна зарядна станція Jackery Explorer 2000 Plus здатна забезпечувати будинок електроенергією впродовж кількох днів.

Фокус також писав про зарядну станцію Segway Cube 1000, яка пропонує щось середнє між комплексною домашньою системою резервного живлення та легким рішенням для кемпінгу.