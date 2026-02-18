Потужна зарядна станція для дому: експерти порадили модель на цілих 5 кВт·год (фото)

Зарядна станція Segway Cube 1000 має середній діапазон потужності, пропонуючи щось середнє між комплексною домашньою системою резервного живлення та легким рішенням для кемпінгу.

Базова версія Segway Cube 1000 зберігає близько 1 кВт·год енергії, однак є можливість розширення до 5 кВт·год, пише The Gadgeteer.

В основі Cube 1000 лежить акумулятор LiFePO4, який розрахований на понад 4000 циклів зарядки. Це означає приблизно десять років щотижневого використання, що перевищує типові терміни заміни для побутової електроніки в цій категорії.

Базова версія Segway Cube 1000 Фото: Segway

За словами експертів порталу, завдяки ємності 1024 Вт·год базове версія зарядної станції може заряджати смартфон від 80 до 90 разів, працювати з компактним холодильником протягом кількох годин або живити ноутбук зі світлодіодним освітленням для використання ввечері.

Зарядна станція має три стандартні розетки, що забезпечують 2200 Вт безперервної вихідної потужності змінного струму. Режим R-Drive Segway справляється з імпульсними навантаженнями до 4400 Вт, що дозволяє запускати холодильники, мікрохвильові печі та електроінструменти.

Окрім того, Cube 1000 отримала кілька портів USB-A, два порти швидкої зарядки USB-C потужністю 100 Вт, що підходять для ноутбуків, розетку автомобільного типу на 12 В та додаткові виходи постійного струму.

Розширена версія Segway Cube 1000 Фото: Segway

За словами оглядачів, вхід змінного струму забезпечує повну зарядку за 1,2 години при підключенні до розетки. Є можливість заряджати станцію від сонячних панелей та автомобіля. Клас захисту IP56 також гарантує захист від пилу та струменів води.

Cube 1000 має екран, який відображає залишок заряду, вхідну/вихідну потужність у режимі реального часу та розрахунки часу роботи на основі споживання струму. Через застосунок Segway-Ninebot також можна дистанційно моніторити рівень заряду батареї, налаштовувати живлення та керувати вихідною потужністю через Bluetooth-з'єднання.

Однією з переваг Cube 1000 є система безпеки, що включає захист від перевантаження, запобігання короткому замиканню та механізми теплового відключення, які спрацьовують, коли робочі параметри перевищують безпечні пороги.

Нагадаємо, DJI представила оновлену зарядну станцію Power 1000 V2, здатну заживити навіть електричний обігрівач.

Фокус також повідомляв, що зарядна станція Acer APS321 1800W є достатньо потужною для більшості побутових приладів.