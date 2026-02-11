Заживила навіть електричний обігрівач: нова зарядна станція DJI вразила під час тестів (фото)

Компанія DJI представила оновлену зарядну станцію Power 1000 V2, здатну безшумно живити низку домашніх приладів під час відключень світла.

DJI Power 1000 V2 може похвалитися надзвичайно тихою роботою, портативністю та чудовою сумісністю з дронами DJI. Враженнями від використання зарядної станції поділився оглядач порталу Mashable.

За словами експерта, DJI Power 1000 V2 досить компактна для зарядної станції місткістю близько 1000 Вт·год. Він також відзначив, що пристрій важить близько 13,5 кг і має ергономічні ручки з обох боків, що робить його зручним для перенесення сходами під час відключення електроенергії.

Ще однією значною перевагою DJI Power 1000 V2 є майже безшумна робота. За даними DJI, рівень шуму зарядної станції становить всього 26 децибелів, тож вона ідеально підходить для використання під час сну, якщо ви заряджаєте телефон чи інші гаджети вночі.

DJI Power 1000 V2 Фото: Mashable

Номінальна потужність станції 2600 Вт дозволила заживити електричний обігрівач потужністю 2300 Вт, проектор потужністю 200 Вт та забезпечити 27 Вт для заряджання телефону. Загалом, DJI Power 1000 V2 на 18% потужніша, ніж її попередник DJI Power 1000.

Окрім того, автор вказав на швидкий час заряджання самої станції. В ході тестування DJI Power 1000 V2 повністю заряджалась від розетки за 56 хвилин. Для заряджання до 80% їй виявилось достатньо всього 37 хвилин.

DJI Power 1000 V2 Фото: DJI

Окремо оглядач відзначив переваги DJI Power 1000 V2 для власників безпілотників DJI. За його словами, два порти SDC на DJI Power 1000 V2 є унікальними для портативних зарядних станцій DJI. Їх неможливо знайти у зарядних станціях інших брендів.

"Це актуально для власників дронів DJI, оскільки це забезпечує доступ до надшвидкої підзарядки акумуляторів дронів", — пояснив експерт.

Основні характеристики DJI Power 1000 V2:

місткість — 1024 Вт·год;

номінальна потужність — 2600 Вт;

вага — 13,5 кг;

габарити — 44,7 см × 22,606 см × 22,8 см;

варіанти живлення пристроїв — 4 порти змінного струму, 2 порти USB-C (140 Вт), 2 порти USB-A, 1 порт SDC, 1 порт SDC Lite;

варіанти заряджання станції — від мережі, сонячної енергії або від автомобіля;

тип акумулятора — LiFePO4 (літій-залізофосфат);

термін служби – 80% ємності після 4000 циклів.

Серед недоліків DJI Power 1000 V2 згадується відсутність вбудованих портів для підключення до сонячних панелей. Тим, хто хоче заряджати пристрій за допомогою сонячної енергії, доведеться придбати адаптерний модуль DJI Power Solar Panel Adapter Module.

Ще одне розчарування оглядача щодо DJI Power 1000 V2 полягає в тому, що зарядна станція не отримала вбудованого зовнішнього освітлення. Дисплей ідеально підходить для отримання всієї необхідної статистики про станцію, однак автор віддає перевагу моделям з вбудованим ліхтариком.

"Після тестування оновленої DJI Power 1000 V2 я переконався, що це чудова модель для творців контенту, тих, хто надає перевагу надтихій електростанції, або будь-кого, хто шукає винятково вигідну портативну електростанцію", — підсумував він.

Нагадаємо, DJI недавно представила зарядну станцію Power 1000 Mini, максимальна вихідна потужність якої становить 1000 Вт.

