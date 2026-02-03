Прослужить понад 10 років: Anker випустила нову зарядну станцію для дому на 2400 Вт (фото)

Компанія Anker офіційно представила портативну електростанцію Solix C2000 Gen 2 з кількома варіантами підключення.

Anker Solix C2000 Gen 2 отримала низку покращень порівняно з моделлю попереднього покоління, такі як надшвидка зарядка та пікова вихідна потужність 4000 Вт. Про це пише Notebookcheck.

Нова зарядна станція в першу чергу орієнтована на будинки, яким потрібне надійне та мобільне джерело живлення. Експерти називають її безпосереднім конкурентом Bluetti Elite 200 V2, яка вийшла минулого року в листопаді.

Anker Solix C2000 Gen 2 Фото: Anker

Solix C2000 Gen 2 отримала літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 2048 Вт·год, який забезпечує номінальну потужність 2400 Вт та пікову потужність 4000 Вт. За даними Anker, його можна зарядити до 80% лише за 45 хвилин і до 100% лише за 58 хвилин, використовуючи розетку змінного струму та сонячну панель.

Для заряджання станції є кілька варіантів, зокрема 2600 Вт змінного струму + сонячна енергія, 2300 Вт від розетки, бензиновий/газовий генератор, 800 Вт сонячної енергії, 800 Вт від двигуна/генератора автомобіля та 120 Вт від 12-вольтової розетки автомобіля.

Solix C2000 Gen 2 має дев'ять портів, включаючи два порти USB-C PD потужністю 140 Вт. Керування відбувається через мобільний застосунок Anker.

Виробник стверджує, що акумулятор Solix C2000 Gen 2 може прослужити понад 10 років навіть за щоденного використання, витримавши понад 4000 циклів зарядки. Станцію також можна розширити до 4 кВт⋅год за допомогою розширювального акумулятора Anker Solix BP2000 Gen 2.

Нагадаємо, зарядна станція Acer APS321 потужністю 1800 Вт здатна підтримувати роботу більшості побутових приладів під час відключень світла.

Фокус також повідомляв, що компанія Baseus випустила настільну зарядну станцію Nomos NH21, призначену для смартфонів, планшетів, ноутбуків, дронів та камер.