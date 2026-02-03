Прослужит более 10 лет: Anker выпустила новую зарядную станцию для дома на 2400 Вт (фото)

Компания Anker официально представила портативную электростанцию Solix C2000 Gen 2 с несколькими вариантами подключения.

Anker Solix C2000 Gen 2 получила ряд улучшений по сравнению с моделью предыдущего поколения, такие как сверхбыстрая зарядка и пиковая выходная мощность 4000 Вт. Об этом пишет Notebookcheck.

Новая зарядная станция в первую очередь ориентирована на дома, которым нужен надежный и мобильный источник питания. Эксперты называют ее непосредственным конкурентом Bluetti Elite 200 V2, которая вышла в прошлом году в ноябре.

Anker Solix C2000 Gen 2 Фото: Anker

Solix C2000 Gen 2 получила литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 2048 Вт-ч, который обеспечивает номинальную мощность 2400 Вт и пиковую мощность 4000 Вт. По данным Anker, его можно зарядить до 80% всего за 45 минут и до 100% всего за 58 минут, используя розетку переменного тока и солнечную панель.

Відео дня

Важно

Жизнь без электричества: что делать во время отключений света и как пережить блэкаут

Для зарядки станции есть несколько вариантов, в частности 2600 Вт переменного тока + солнечная энергия, 2300 Вт от розетки, бензиновый/газовый генератор, 800 Вт солнечной энергии, 800 Вт от двигателя/генератора автомобиля и 120 Вт от 12-вольтовой розетки автомобиля.

Solix C2000 Gen 2 имеет девять портов, включая два порта USB-C PD мощностью 140 Вт. Управление происходит через мобильное приложение Anker.

Производитель утверждает, что аккумулятор Solix C2000 Gen 2 может прослужить более 10 лет даже при ежедневном использовании, выдержав более 4000 циклов зарядки. Станцию также можно расширить до 4 кВт⋅ч с помощью расширительного аккумулятора Anker Solix BP2000 Gen 2.

Напомним, зарядная станция Acer APS321 мощностью 1800 Вт способна поддерживать работу большинства бытовых приборов во время отключений света.

Фокус также сообщал, что компания Baseus выпустила настольную зарядную станцию Nomos NH21, предназначенную для смартфонов, планшетов, ноутбуков, дронов и камер.