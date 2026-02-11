Дефіцит і подорожчання зарядних станцій в Україні: склади Європи спустошені на 80%

Тривалі відключення світла спровокували ажіотажний попит на техніку для енергонезалежності. Ситуація на ринку загострилася настільки, що європейські запаси зарядних станцій практично вичерпалися — левову частку гаджетів розкупили українці.

Як повідомляє 24 канал із посиланням на експертів ринку, дефіцит відчувається як серед імпортної продукції, так і у вітчизняних виробників.

Бренд-менеджер однієї з великих компаній з продажу зарядних станцій Сергій Сілін в ефірі КИЇВ24 розповів, що глобальні дистриб'ютори переорієнтували логістику. Станції, які призначалися для ринків Німеччини, Франції, Нідерландів та Іспанії, тепер їдуть до українських споживачів.

"Воно все приїхало в Україну. І алокація була відсотків на 80 всіх зарядних станцій в Україну. Тобто воно тут у нас, і воно все розійшлося серед наших громадян", — зазначив експерт.

Чому зростають ціни

Вартість обладнання помітно зросла порівняно з жовтнем 2025 року. На це вплинули два фактори: курс валют і логістика. Офіційні дистриб'ютори прив'язують ціни до євро, який зміцнився. А через гострий дефіцит постачальники змушені замовляти партії авіадоставкою замість дешевших наземних шляхів. Це автоматично додає 30-35% до кінцевого цінника.

Середня націнка продавців зараз становить близько 20%. В українських виробників (їх на ринку близько 4-5 великих гравців) ситуація аналогічна: вони також залежать від китайських комплектуючих, які зараз у дефіциті й дорожчають.

Зарядна станція Anker Solix C300X (ілюстративне фото) Фото: itc.ua

Масштаби закупівель

Обсяги покупок українців дивують. За даними співзасновника DroneUA Валерія Яковенка, на кінець січня 2026 року населення придбало зарядних станцій сумарною потужністю понад 3 гігавати. Для порівняння: приблизно стільки енергії виробляє Південноукраїнська АЕС.

Тренди покупок:

Між піковими періодами попиту люди беруть невеликі станції ємністю 256-1000 Вт-год (для зарядки гаджетів).

Під час тривалих блекаутів попит зміщується на потужні моделі 1-2 кВт-год (для живлення котлів і холодильників).

Бізнес закуповує промислові рішення ємністю до 90 кВт-год, часто комбінуючи їх із генераторами.

Допомога від держави

Влада також долучилася до процесу забезпечення енергонезалежності. За рахунок Фонду декарбонізації планується закупити близько 10 000 портативних станцій (ємністю ~2 кВт-год) для сімей з дітьми з інвалідністю підгрупи А.

Крім того, малий бізнес може розраховувати на одноразову допомогу до 15 000 гривень для забезпечення автономності. За словами віцепрем'єрки Юлії Свириденко, заявки на такі виплати вже подали понад 9 тисяч підприємців.

Раніше повідомляли про найкращу зарядну станцію до 10 тисяч гривень. Буває складно підібрати станцію для блекаутів із розумним співвідношенням ціни та якості. Новинка від Allpowers закриває потреби більшості і зберігає помірний цінник.