Дефицит и подорожание зарядных станций в Украине: склады Европы опустошены на 80%

Длительные отключения света спровоцировали ажиотажный спрос на технику для энергонезависимости. Ситуация на рынке обострилась настолько, что европейские запасы зарядных станций практически иссякли — львиную долю гаджетов раскупили украинцы.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на экспертов рынка, дефицит ощущается как среди импортной продукции, так и у отечественных производителей.

Бренд-менеджер одной из крупных компаний по продаже зарядных станций Сергей Силин в эфире КИЕВ24 рассказал, что глобальные дистрибьюторы переориентировали логистику. Станции, которые предназначались для рынков Германии, Франции, Нидерландов и Испании, теперь едут к украинским потребителям.

"Оно все приехало в Украину. И аллокация была процентов на 80 всех зарядных станций в Украину. То есть оно здесь у нас, и оно все разошлось среди наших граждан", — отметил эксперт.

Почему растут цены

Стоимость оборудования заметно выросла по сравнению с октябрем 2025 года. На это повлияли два фактора: курс валют и логистика. Официальные дистрибьюторы привязывают цены к евро, который укрепился. А из-за острого дефицита поставщики вынуждены заказывать партии авиадоставкой вместо более дешевых наземных путей. Это автоматически добавляет 30–35% к конечному ценнику.

Средняя наценка продавцов сейчас составляет около 20%. У украинских производителей (их на рынке около 4–5 крупных игроков) ситуация аналогичная: они также зависят от китайских комплектующих, которые сейчас в дефиците и дорожают.

Зарядная станция Anker Solix C300X (иллюстративное фото) Фото: itc.ua

Масштабы закупок

Объемы покупок украинцев удивляют. По данным соучредителя DroneUA Валерия Яковенко, на конец января 2026 года население приобрело зарядных станций суммарной мощностью свыше 3 гигаватт. Для сравнения: примерно столько энергии производит Южноукраинская АЭС.

Тренды покупок:

Между пиковыми периодами спроса люди берут небольшие станции емкостью 256–1000 Вт·ч (для зарядки гаджетов).

Во время длительных блэкаутов спрос смещается на мощные модели 1–2 кВт·ч (для питания котлов и холодильников).

Бизнес закупает промышленные решения емкостью до 90 кВт·ч, часто комбинируя их с генераторами.

Помощь от государства

Власти также включились в процесс обеспечения энергонезависимости. За счет Фонда декарбонизации планируется закупить около 10 000 портативных станций (емкостью ~2 кВт·ч) для семей с детьми с инвалидностью подгруппы А.

Кроме того, малый бизнес может рассчитывать на единовременную помощь до 15 000 гривен для обеспечения автономности. По словам вице-премьера Юлии Свириденко, заявки на такие выплаты уже подали более 9 тысяч предпринимателей.

Ранее сообщали про лучшую зарядную станцию до 10 тысяч гривен. Бывает сложно подобрать станцию для блэкаутов с разумным соотношением цены и качества. Новинка от Allpowers закрывает потребности большинства и сохраняет умеренный ценник.