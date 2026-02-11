Запитала даже электрический обогреватель: новая зарядная станция DJI поразила во время тестов (фото)

Компания DJI представила обновленную зарядную станцию Power 1000 V2, способную бесшумно питать ряд домашних приборов во время отключений света.

DJI Power 1000 V2 может похвастаться чрезвычайно тихой работой, портативностью и отличной совместимостью с дронами DJI. Впечатлениями от использования зарядной станции поделился обозреватель портала Mashable.

По словам эксперта, DJI Power 1000 V2 достаточно компактна для зарядной станции емкостью около 1000 Вт-ч. Он также отметил, что устройство весит около 13,5 кг и имеет эргономичные ручки с обеих сторон, что делает его удобным для переноски по лестнице во время отключения электроэнергии.

Еще одним значительным преимуществом DJI Power 1000 V2 является почти бесшумная работа. По данным DJI, уровень шума зарядной станции составляет всего 26 децибел, поэтому она идеально подходит для использования во время сна, если вы заряжаете телефон или другие гаджеты ночью.

DJI Power 1000 V2 Фото: Mashable

Номинальная мощность станции 2600 Вт позволила запитать электрический обогреватель мощностью 2300 Вт, проектор мощностью 200 Вт и обеспечить 27 Вт для зарядки телефона. В общем, DJI Power 1000 V2 на 18% мощнее, чем ее предшественник DJI Power 1000.

Кроме того, автор указал на быстрое время зарядки самой станции. В ходе тестирования DJI Power 1000 V2 полностью заряжалась от розетки за 56 минут. Для зарядки до 80% ей оказалось достаточно всего 37 минут.

DJI Power 1000 V2 Фото: DJI

Отдельно обозреватель отметил преимущества DJI Power 1000 V2 для владельцев беспилотников DJI. По его словам, два порта SDC на DJI Power 1000 V2 являются уникальными для портативных зарядных станций DJI. Их невозможно найти в зарядных станциях других брендов.

"Это актуально для владельцев дронов DJI, поскольку это обеспечивает доступ к сверхбыстрой подзарядке аккумуляторов дронов", — пояснил эксперт.

Основные характеристики DJI Power 1000 V2:

емкость — 1024 Вт-ч;

номинальная мощность — 2600 Вт;

вес — 13,5 кг;

габариты — 44,7 см × 22,606 см × 22,8 см;

варианты питания устройств — 4 порта переменного тока, 2 порта USB-C (140 Вт), 2 порта USB-A, 1 порт SDC, 1 порт SDC Lite;

варианты зарядки станции — от сети, солнечной энергии или от автомобиля;

тип аккумулятора — LiFePO4 (литий-железофосфат);

срок службы — 80% емкости после 4000 циклов.

Среди недостатков DJI Power 1000 V2 упоминается отсутствие встроенных портов для подключения к солнечным панелям. Тем, кто хочет заряжать устройство с помощью солнечной энергии, придется приобрести адаптерный модуль DJI Power Solar Panel Adapter Module.

Еще одно разочарование обозревателя относительно DJI Power 1000 V2 заключается в том, что зарядная станция не получила встроенного внешнего освещения. Дисплей идеально подходит для получения всей необходимой статистики о станции, однако автор отдает предпочтение моделям со встроенным фонариком.

"После тестирования обновленной DJI Power 1000 V2 я убедился, что это отличная модель для создателей контента, тех, кто предпочитает сверхтихие электростанции, или любого, кто ищет исключительно выгодную портативную электростанцию", — подытожил он.

Напомним, DJI недавно представила зарядную станцию Power 1000 Mini, максимальная выходная мощность которой составляет 1000 Вт.

Фокус также сообщал, что Anker официально представила портативную электростанцию Solix C2000 Gen 2 с несколькими вариантами подключения.