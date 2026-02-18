Мощная зарядная станция для дома: эксперты посоветовали модель на целых 5 кВт-ч (фото)

Зарядная станция Segway Cube 1000 имеет средний диапазон мощности, предлагая нечто среднее между комплексной домашней системой резервного питания и легким решением для кемпинга.

Базовая версия Segway Cube 1000 сохраняет около 1 кВт-ч энергии, однако есть возможность расширения до 5 кВт-ч, пишет The Gadgeteer.

В основе Cube 1000 лежит аккумулятор LiFePO4, который рассчитан на более 4000 циклов зарядки. Это означает примерно десять лет еженедельного использования, что превышает типичные сроки замены для бытовой электроники в этой категории.

Базовая версия Segway Cube 1000 Фото: Segway

По словам экспертов портала, благодаря емкости 1024 Вт-ч базовая версия зарядной станции может заряжать смартфон от 80 до 90 раз, работать с компактным холодильником в течение нескольких часов или питать ноутбук со светодиодным освещением для использования вечером.

Зарядная станция имеет три стандартные розетки, обеспечивающие 2200 Вт непрерывной выходной мощности переменного тока. Режим R-Drive Segway справляется с импульсными нагрузками до 4400 Вт, что позволяет запускать холодильники, микроволновые печи и электроинструменты.

Кроме того, Cube 1000 получила несколько портов USB-A, два порта быстрой зарядки USB-C мощностью 100 Вт, подходящих для ноутбуков, розетку автомобильного типа на 12 В и дополнительные выходы постоянного тока.

Расширенная версия Segway Cube 1000 Фото: Segway

По словам обозревателей, вход переменного тока обеспечивает полную зарядку за 1,2 часа при подключении к розетке. Есть возможность заряжать станцию от солнечных панелей и автомобиля. Класс защиты IP56 также гарантирует защиту от пыли и струй воды.

Cube 1000 имеет экран, который отображает остаток заряда, входную/выходную мощность в режиме реального времени и расчеты времени работы на основе потребления тока. Через приложение Segway-Ninebot также можно дистанционно мониторить уровень заряда батареи, настраивать питание и управлять выходной мощностью через Bluetooth-соединение.

Одним из преимуществ Cube 1000 является система безопасности, включающая защиту от перегрузки, предотвращение короткого замыкания и механизмы теплового отключения, которые срабатывают, когда рабочие параметры превышают безопасные пороги.

Напомним, DJI представила обновленную зарядную станцию Power 1000 V2, способную запитать даже электрический обогреватель.

Фокус также сообщал, что зарядная станция Acer APS321 1800W является достаточно мощной для большинства бытовых приборов.