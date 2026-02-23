Ця зарядна станція має запас енергії на кілька днів: яку модель радить експерт (фото)

Потужна зарядна станція Jackery Explorer 2000 Plus здатна тривалий час забезпечувати будинок електроенергією. При потребі її можна розширити за допомогою додаткових акумуляторів.

Оглядач техніки Адріан Кінгслі-Хьюз випробував можливості Jackery Explorer 2000 Plus, поділившись враженнями про зарядну станцію у своїй статті для ZDNET.

Jackery Explorer 2000 Plus

Експерт тестував Explorer 2000 Plus з додатковим акумулятором PackPlus E2000 Plus, який додає 2042,8 Вт·год ємності. Ті, кому недостатньо 4000 Вт·год, можуть підключити до п'яти таких акумуляторних блоків, збільшивши ємність до 12 000 Вт·год.

Ба більше, Jackery дає можливість об'єднати два пристрої Explorer 2000 Plus в максимальній комплектації, щоб отримати колосальні 24 000 Вт·год енергії. За даними компанії, цього достатньо, щоб забезпечити пересічну сім'ю електроенергією на 14 днів.

Jackery Explorer 2000 Plus Фото: zdnet.com

В ході випробувань Explorer 2000 Plus підтвердила відповідність усім заявленим характеристикам. Кінгслі-Хьюз зазначив, що всі розетки були справними, витримуючи постійне навантаження 3000 Вт і навіть стрибки напруги 6000 Вт. Якщо перевищити потужність, зарядна станція автоматично вимкнеться.

За словами оглядача, Explorer 2000 Plus без проблем справляється з постійним навантаженням 3000 Вт. Під час великих навантажень вмикаються вентилятори для охолодження, але вони працюють досить тихо.

Автор наголосив, що навіть базової ємності 2000 Вт·год вистачить, щоб зарядити смартфон понад 80 разів або живити невеликий холодильник понад 12 годин. Станція також може забезпечити кілька годин роботи кондиціонера або 40 хвилин роботи потужного зварювального апарату.

Jackery Explorer 2000 Plus Фото: zdnet.com

Сама зарядна станція заряджається дві години при підключенні до мережі змінного струму або шести сонячних панелей SolarSaga потужністю 200 Вт, сім годин від двох сонячних панелей SolarSaga потужністю 200 Вт або 25 годин від автомобільного адаптера 12 В.

Кінгслі-Хьюз також відзначив міцність Explorer 2000 Plus. Зарядна станція пережила кидання в кузов вантажівки та перетягування по різних поверхнях без жодних негативних наслідків. Окрім того, виробник обіцяє щонайменше 4000 циклів зарядки.

"Якщо ви шукаєте електростанцію для домашнього використання або для активного відпочинку на природі, це чудовий вибір, який прослужить вам багато років", — підсумував експерт.

Характеристики Jackery Explorer 2000 Plus:

ємність — 2042,8 Вт·год;

загальна вихідна потужність — 3000 Вт;

виходи — 3 розетки змінного струму, 2 USB-C, 2 USB-A, автомобільний прикурювач (DC);

пікова потужність — 6000 Вт;

вага — 27,9 кг;

розміри — 37,36 x 26,90 x 47,3 x 35,94 см.

Нагадаємо, зарядна станція Bluetti AC180 з відзнакою пройшла низку тестів, продемонструвавши чудову продуктивність та надійність.

Фокус також повідомляв, що експерти назвали найкращі портативні зарядні станції за співвідношенням ціни та якості у 2026 році.