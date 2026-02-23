Эта зарядная станция имеет запас энергии на несколько дней: какую модель советует эксперт (фото)

Мощная зарядная станция Jackery Explorer 2000 Plus способна длительное время обеспечивать дом электроэнергией. При необходимости ее можно расширить с помощью дополнительных аккумуляторов.

Обозреватель техники Адриан Кингсли-Хьюз опробовал возможности Jackery Explorer 2000 Plus, поделившись впечатлениями о зарядной станции в своей статье для ZDNET.

Jackery Explorer 2000 Plus

Эксперт тестировал Explorer 2000 Plus с дополнительным аккумулятором PackPlus E2000 Plus, который добавляет 2042,8 Вт-ч емкости. Те, кому недостаточно 4000 Вт-ч, могут подключить до пяти таких аккумуляторных блоков, увеличив емкость до 12 000 Вт-ч.

Более того, Jackery дает возможность объединить два устройства Explorer 2000 Plus в максимальной комплектации, чтобы получить колоссальные 24 000 Вт-ч энергии. По данным компании, этого достаточно, чтобы обеспечить рядовую семью электроэнергией на 14 дней.

В ходе испытаний Explorer 2000 Plus подтвердила соответствие всем заявленным характеристикам. Кингсли-Хьюз отметил, что все розетки были исправными, выдерживая постоянную нагрузку 3000 Вт и даже скачки напряжения 6000 Вт. Если превысить мощность, зарядная станция автоматически выключится.

По словам обозревателя, Explorer 2000 Plus без проблем справляется с постоянной нагрузкой 3000 Вт. Во время больших нагрузок включаются вентиляторы для охлаждения, но они работают достаточно тихо.

Автор отметил, что даже базовой емкости 2000 Вт-ч хватит, чтобы зарядить смартфон более 80 раз или питать небольшой холодильник более 12 часов. Станция также может обеспечить несколько часов работы кондиционера или 40 минут работы мощного сварочного аппарата.

Сама зарядная станция заряжается два часа при подключении к сети переменного тока или шести солнечных панелей SolarSaga мощностью 200 Вт, семь часов от двух солнечных панелей SolarSaga мощностью 200 Вт или 25 часов от автомобильного адаптера 12 В.

Кингсли-Хьюз также отметил прочность Explorer 2000 Plus. Зарядная станция пережила бросание в кузов грузовика и перетаскивание по различным поверхностям без каких-либо негативных последствий. Кроме того, производитель обещает не менее 4000 циклов зарядки.

"Если вы ищете электростанцию для домашнего использования или для активного отдыха на природе, это отличный выбор, который прослужит вам много лет", — подытожил эксперт.

Характеристики Jackery Explorer 2000 Plus:

емкость — 2042,8 Вт-ч;

общая выходная мощность — 3000 Вт;

выходы — 3 розетки переменного тока, 2 USB-C, 2 USB-A, автомобильный прикуриватель (DC);

пиковая мощность — 6000 Вт;

вес — 27,9 кг;

размеры — 37,36 x 26,90 x 47,3 x 35,94 см.

