Топ-3 портативные зарядные станции, которые превзошли ожидания экспертов (фото)

Специалисты назвали лучшими в соотношении цена-качество такие модели портативных электростанций, как Anker Solix C1000 Gen 1, Bluetti AC70 и DJI Power 2000.

Рекомендации были составлены специалистами bgr.com после тщательного анализа различных популярных зарядных устройств на рынке, экспертных обзоров и отзывов пользователей, размещенных на таких сайтах, как Amazon, говорится в материале.

Anker Solix C1000 Gen 1

Anker Solix C1000 — портативное зарядное устройство емкостью 1056 ватт-часов, которое продается по цене менее 450 долларов США.

Оно может выдавать мощность 1800 Вт, с поддержкой пиковой нагрузки до 2400 Вт, и оснащено шестью розетками переменного тока и четырьмя портами USB, что является одним из самых высоких показателей среди зарядных устройств в этой категории. Оно также поддерживает сверхбыструю зарядку переменным током (1300 Вт) и может зарядиться от 0 до 100% менее чем за час.

Зарядная станция Anker Solix C1000 Gen 1 Фото: Anker

Кроме того, предусмотрена поддержка зарядки от солнечной энергии и автомобильной розетки. Среди других преимуществ — возможность расширения емкости аккумулятора до 2112 ватт-часов (приобретается отдельно) и встроенный режим ИБП с временем переключения менее 20 миллисекунд.

Станция довольно популярна среди покупателей Amazon, которые ценят ее цену и функциональность — 4,6 из 5 баллов. Эксперты отметили поддержку быстрой зарядки, встроенный светодиодный индикатор и возможности ИБП. Есть и некоторые недостатки: она может довольно сильно шуметь при полной нагрузке.

Bluetti AC70

Bluetti AC70 — еще одна портативная электростанция, предлагающая отличное соотношение цены и качества, которая часто продается со скидкой и стоит менее 350 долларов. Она оснащена аккумуляторной батареей емкостью 768 Вт·ч и может выдавать до 1000 Вт мощности (2000 Вт для резистивных нагревательных приборов в режиме Power Lifting).

Зарядная станция Bluetti AC70 Фото: Bluetti

Одна из примечательных особенностей — поддержка расширения батареи. Кроме того, доступны все распространенные режимы зарядки, включая солнечную и автомобильную розетку, и она может зарядиться от 0 до 100% за полтора часа от сети переменного тока. Выбор портов и розеток достаточно хорош: есть две розетки переменного тока и четыре порта USB. Также имеется разъем 12 В постоянного тока.

Покупатели Amazon оценили устройство Bluetti на твердые 4,6 из 5 баллов, и некоторым нравится, что оно может работать как ИБП для компьютера и других устройств или как резервный источник питания для аппарата CPAP. Устройство также получило хорошие отзывы от экспертов, которые называют его хорошим выбором для легких и средних потребностей в резервном питании и довольны его надежностью.

DJI Power 2000

Хотя DJI — относительно новый игрок на рынке портативных электростанций, это хорошо зарекомендовавший себя бренд, специализирующийся на дронах и стабилизаторах. Если вы ищете электростанцию, которая также может служить резервным источником питания для дома, DJI Power 2000 — отличное соотношение цены и качества, поскольку, несмотря на свою рекомендованную розничную цену в 1300 долларов, ее часто продают за 799 долларов или меньше, что является очень выгодной ценой в этой категории.

Power 2000 имеет общую емкость аккумулятора 2048 Вт·ч и максимальную выходную мощность 3000 Вт. Кроме того, вы получаете достойный набор розеток: четыре розетки переменного тока, четыре порта USB-C и четыре порта USB-A.

Зарядная станция DJI Power 2000 Фото: DJI

Функция ИБП работает с гарантированным временем переключения менее 10 миллисекунд, а электростанция поддерживает несколько режимов зарядки. Вы можете зарядить ее от 0 до 100% всего за 90 минут, используя переменный ток. Также поддерживается расширение батареи, и к ней можно подключить до 10 батарей емкостью 2048 Вт·ч. Еще одна особенность электростанции — поддержка быстрой зарядки дронов DJI, чего нет у конкурентов. К сожалению, для быстрой зарядки дронов, солнечной зарядки или зарядки от 12-вольтовой розетки автомобиля требуется специальный аксессуар, который оплачивается дополнительно.

Зарядка получила положительные отзывы от покупателей Amazon, средний рейтинг покупателей составляет 4,5 на основе более 300 отзывов. Пользователям нравится качество сборки и высокая выходная мощность. Эксперты также в целом довольны и хвалят ее практически бесшумную работу, впечатляющую производительность, быструю зарядку и отличный выбор USB-портов.

