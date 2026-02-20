Топ-3 портативні зарядні станції, які перевершили всі очікування експертів (фото)

Фахівці назвали найкращими у співвідношенні ціна-якість такі моделі портативних електростанцій, як Anker Solix C1000 Gen 1, Bluetti AC70 і DJI Power 2000.

Рекомендації склали фахівці bgr.com після ретельного аналізу різних популярних зарядних пристроїв на ринку, експертних оглядів і відгуків користувачів, розміщених на таких сайтах, як Amazon, ідеться в матеріалі.

Anker Solix C1000 Gen 1

Anker Solix C1000 — портативний зарядний пристрій ємністю 1056 ват-годин, який продається за ціною менше 450 доларів США.

Воно може видавати потужність 1800 Вт, з підтримкою пікового навантаження до 2400 Вт, і оснащене шістьма розетками змінного струму і чотирма портами USB, що є одним із найвищих показників серед зарядних пристроїв у цій категорії. Він також підтримує надшвидке заряджання змінним струмом (1300 Вт) і може зарядитися від 0 до 100% менш ніж за годину.

Зарядна станція Anker Solix C1000 Gen 1 Anker Solix C1000 Gen 1 Фото: Anker

Крім того, передбачена підтримка зарядки від сонячної енергії та автомобільної розетки. Серед інших переваг — можливість розширення ємності акумулятора до 2112 ват-годин (купується окремо) і вбудований режим ДБЖ з часом перемикання менше 20 мілісекунд.

Станція доволі популярна серед покупців Amazon, які цінують її ціну та функціональність — 4,6 з 5 балів. Експерти відзначили підтримку швидкої зарядки, вбудований світлодіодний індикатор і можливості ДБЖ. Є й деякі недоліки: вона може досить сильно шуміти при повному навантаженні.

Bluetti AC70

Bluetti AC70 — ще одна портативна електростанція, що пропонує відмінне співвідношення ціни та якості, яка часто продається зі знижкою і коштує менше 350 доларів. Вона оснащена акумуляторною батареєю ємністю 768 Вт-год і може видавати до 1000 Вт потужності (2000 Вт для резистивних нагрівальних приладів у режимі Power Lifting).

Зарядна станція Bluetti AC70 Фото: Bluetti

Одна з примітних особливостей — підтримка розширення батареї. Крім того, доступні всі поширені режими зарядки, включно з сонячною та автомобільною розеткою, і вона може зарядитися від 0 до 100% за півтори години від мережі змінного струму. Вибір портів і розеток досить хороший: є дві розетки змінного струму і чотири порти USB. Також є роз'єм 12 В постійного струму.

Покупці Amazon оцінили пристрій Bluetti на тверді 4,6 з 5 балів, і деяким подобається, що він може працювати як ДБЖ для комп'ютера та інших пристроїв або як резервне джерело живлення для апарату CPAP. Пристрій також отримав хороші відгуки від експертів, які називають його гарним вибором для легких і середніх потреб у резервному живленні та задоволені його надійністю.

DJI Power 2000

Хоча DJI — відносно новий гравець на ринку портативних електростанцій, це добре зарекомендований бренд, що спеціалізується на дронах і стабілізаторах. Якщо ви шукаєте електростанцію, яка також може слугувати резервним джерелом живлення для дому, DJI Power 2000 — чудове співвідношення ціни та якості, оскільки, незважаючи на свою рекомендовану роздрібну ціну в 1300 доларів, її часто продають за 799 доларів або менше, що є дуже вигідною ціною в цій категорії.

Power 2000 має загальну ємність акумулятора 2048 Вт-год і максимальну вихідну потужність 3000 Вт. Крім того, ви отримуєте гідний набір розеток: чотири розетки змінного струму, чотири порти USB-C і чотири порти USB-A.

Зарядна станція DJI Power 2000 Фото: DJI

Функція ДБЖ працює з гарантованим часом перемикання менш як 10 мілісекунд, а електростанція підтримує кілька режимів заряджання. Ви можете зарядити її від 0 до 100% всього за 90 хвилин, використовуючи змінний струм. Також підтримується розширення батареї, і до неї можна підключити до 10 батарей ємністю 2048 Вт-год. Ще одна особливість електростанції — підтримка швидкої зарядки дронів DJI, чого немає у конкурентів. На жаль, для швидкої зарядки дронів, сонячної зарядки або зарядки від 12-вольтової розетки автомобіля потрібен спеціальний аксесуар, який оплачується додатково.

Зарядка отримала позитивні відгуки від покупців Amazon, середній рейтинг покупців становить 4,5 на основі понад 300 відгуків. Користувачам подобається якість збірки і висока вихідна потужність. Експерти також загалом задоволені і хвалять її практично безшумну роботу, вражаючу продуктивність, швидке заряджання і відмінний вибір USB-портів.

