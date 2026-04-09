Питает 7 устройств одновременно: Bluetti выпустила мощную зарядную станцию на 3840 Вт-ч (фото)

Компания Bluetti представила новую портативную электростанцию Elite 400 с огромной мощностью и совместимостью с солнечными панелями.

Bluetti Elite 400 позиционируется как зарядная стация для многодневных кемпингов или ежедневного аварийного питания дома во время отключений света. Об этом говорится на официальной странице Bluetti.

Новая зарядная станция имеет емкость 3840 Вт-ч, номинальную мощность 2600 Вт и пиковую мощность 3900 Вт. Этого достаточно, чтобы питать различные бытовые приборы в течение длительного времени, включая холодильники. Даже электроинструмент мощностью 1200 Вт может работать от Elite 400 почти три часа.

Питание подается через две розетки переменного тока на передней панели устройства. На передней панели также есть различные другие порты, включая USB-A/C мощностью до 120 Вт и автомобильную розетку 12 В (прикуриватель). Одновременно можно заряжать до 7 устройств.

Весит Bluetti Elite 400 около 39 кг. Для удобства перемещения зарядная станция оснащена двумя колесами сзади, двумя прочными ручками по бокам и выдвижной телескопической ручкой.

Лучшие зарядные станции в Украине: топ-3 надежных и недорогих модели (фото)

Среди дополнительных функций Bluetti Elite 400 — управление через приложение с помощью Bluetooth и Wi-Fi, а также функция ИБП для бесперебойного питания. Эти две функции также доступны в более доступных моделях Bluetti.

Рекомендованная розничная цена Bluetti Elite 400 на официальном сайте производителя составляет 2999 евро (около 152 000 гривен).

Напомним, мощная зарядная станция Jackery Explorer 2000 Plus способна обеспечивать дом электроэнергией в течение нескольких дней.

Фокус также писал о зарядной станции Segway Cube 1000, которая предлагает нечто среднее между комплексной домашней системой резервного питания и легким решением для кемпинга.