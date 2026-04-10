"Много функций за свои деньги": лучшая бюджетная зарядная станция по результатам тестов (фото)

Зарядная станция Pecron E1500LFP предлагает отличное соотношение цены и качества, а ее емкость можно расширить с помощью дополнительных аккумуляторов.

Обозреватель техники Брайан Рогала испытал Pecron E1500LFP, используя ее для питания своего кемпера Tune M1 в течение шести месяцев. В итоге эта модель получила звание лучшей зарядной станции по версии Outside Magazine.

Эксперт отметил, что Pecron E1500LFP работает удивительно хорошо и имеет достаточно кабелей и адаптеров для кемпера. Зарядная станция предлагает базовую емкость 1536 Вт-ч, которую можно расширить до 9216 Вт-ч с помощью дополнительных аккумуляторов.

Pecron E1500LFP заряжается от розетки за 1,8 часа, а зарядное устройство постоянного тока, которое продается отдельно, может зарядить станцию примерно за 3,5 часа. Есть 12 выходных портов, а также беспроводное зарядное устройство сверху.

"Мне нравится, что я могу бросить на него телефон ночью, вместо того, чтобы возиться с кабелями, оставляя при этом порты USB и USB-C свободными для других устройств", — признался Рогала.

Весит зарядная станция 18 килограммов. По словам обозревателя, это одна из самых легких моделей, что ему приходилось тестировать, поэтому ее легко относительно легко перемещать. При этом он предупредил, что устройство является достаточно шумным на фоне своих конкурентов.

Рогала также рассказал, что во время использования Pecron E1500LFP заметил некоторые нюансы в работе приложения. Из-за проблем с соединением он решил не использовать смартфон для управления зарядной станцией.

Несмотря на упомянутые недостатки, автор считает эту зарядную станцию отличным бюджетным вариантом. По состоянию на апрель 2026 года Pecron E1500LFP стоит в Украине от 33 390 до 45 410 гривен.

"E1500LFP предлагает много функций за свои деньги", — констатировал Рогала.

