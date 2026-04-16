Питает несколько гаджетов одновременно: вышла компактная и мощная зарядная станция (фото)

Компания Cuktech представила новое настольное портативное зарядное устройство Cuktech 30 Ultra, которое обеспечивает быструю зарядку нескольких устройств с максимальной мощностью до 300 Вт.

Блок питания Cuktech 30 Ultra можно одновременно подключить к нескольким гаджетам, включая игровые ноутбуки, смартфоны и игровые консоли. Об этом говорится на официальном сайте Cuktech.

Устройство получило пять портов, включая один порт постоянного тока мощностью 300 Вт и два порта USB-C PD 3.1 мощностью 140 Вт. Порт постоянного тока поставляется с адаптерами, которые позволяют обеспечивать игровые ноутбуки мощностью до 300 Вт.

Cuktech 30 Ultra Фото: Cuktech

Все порты можно отдельно контролировать через "умный" цифровой дисплей. Он отображает мощность, напряжение и силу тока в режиме реального времени. Чтобы поднять переднюю часть на десять градусов для лучшего обзора дисплея, можно прикрепить магнитную подставку с нескользящей основой.

Сообщается, что новейший чип GaN обеспечивает высокую эффективность и превосходное охлаждение устройства. Интеллектуальное распределение мощности автоматически регулирует выходную мощность. Это позволяет многим игровым ноутбукам работать непрерывно с максимальной производительностью.

"Эта компактная зарядная станция мощностью 300 Вт заменяет 5 громоздких адаптеров, чтобы поддерживать чистоту и порядок на вашем игровом или домашнем офисном столе. Избавьтесь от беспорядка на своем столе с помощью этого элегантного и компактного решения для питания", — отмечает Cuktech.

