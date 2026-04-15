Прослужит 10 лет: эксперт посоветовал надежную и компактную зарядную станцию (фото)

Новая зарядная станция Goal Zero Yeti 1500 получила ряд существенных улучшений по сравнению с передней моделью Yeti 1500 1500 1500X.

Благодаря своему прочному корпусу и компактным габаритам Goal Zero Yeti 1500 является идеальным решением для приключений и отдыха на природе. К такому выводу пришел эксперт портала Outside Magazine Брайан Рогала, который провел тестирование зарядной станции.

Одним из основных улучшений Yeti 1500 стал состав аккумулятора. Вместо литий-ионного NMC (никель-марганец-кобальт) новая модель использует современный LiFePO4 (литий-фосфат), что увеличивает срок службы примерно с 500 циклов до 4000 циклов или около 10 лет использования.

Goal Zero Yeti 1500

Как отмечает эксперт, Yeti 1500 также заряжается гораздо быстрее. Для полной зарядки от розетки требуется лишь 1,1 часа, а от солнечной батареи мощностью 400 Вт — 4,3 часа. Это примерно в десять раз быстрее, чем Yeti 1500X.

Відео дня

Компания Goal Zero также удвоила для Yeti 1500 количество портов переменного тока и USB-C. Один порт USB-C обеспечивает до 140 Вт, чего достаточно для непосредственного питания Starlink Mini, что было невозможно со старой моделью.

Goal Zero Yeti 1500

Несмотря на приличную мощность, Yeti 1500 — это самая компактная зарядная станция, которую приходилось тестировать автору. Ее вес составляет чуть меньше 23 килограммов.

Рогала также отметил интуитивно понятное приложение и небольшие обновления, такие как подсветка портов при открытии пылезащитных крышек. В целом корпус Yeti 1500 хорошо защищен: устройство имеет класс водонепроницаемости IPX4, пылезащитные крышки для каждого порта и прошло тщательные испытания на падение и вибрацию.

Важно

"Вам также не нужно сильно беспокоиться о том, чтобы оставить его на ночь под дождем. Панели из матового алюминия кажутся прочными и придают Yeti 1500 самый престижный вид среди всех устройств в этом тесте", — подчеркнул эксперт.

При этом автор предупредил, что емкость Yeti 1500 нельзя расширить с помощью дополнительных аккумуляторов. Goal Zero также еще не выпустила зарядное устройство для генератора переменного тока, чтобы заменить Yeti Link, а новые устройства несовместимы со старой системой.

