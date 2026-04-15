Прослужит 10 лет: эксперт посоветовал надежную и компактную зарядную станцию (фото)
Новая зарядная станция Goal Zero Yeti 1500 получила ряд существенных улучшений по сравнению с передней моделью Yeti 1500 1500 1500X.
Благодаря своему прочному корпусу и компактным габаритам Goal Zero Yeti 1500 является идеальным решением для приключений и отдыха на природе. К такому выводу пришел эксперт портала Outside Magazine Брайан Рогала, который провел тестирование зарядной станции.
Одним из основных улучшений Yeti 1500 стал состав аккумулятора. Вместо литий-ионного NMC (никель-марганец-кобальт) новая модель использует современный LiFePO4 (литий-фосфат), что увеличивает срок службы примерно с 500 циклов до 4000 циклов или около 10 лет использования.
Как отмечает эксперт, Yeti 1500 также заряжается гораздо быстрее. Для полной зарядки от розетки требуется лишь 1,1 часа, а от солнечной батареи мощностью 400 Вт — 4,3 часа. Это примерно в десять раз быстрее, чем Yeti 1500X.
Компания Goal Zero также удвоила для Yeti 1500 количество портов переменного тока и USB-C. Один порт USB-C обеспечивает до 140 Вт, чего достаточно для непосредственного питания Starlink Mini, что было невозможно со старой моделью.
Несмотря на приличную мощность, Yeti 1500 — это самая компактная зарядная станция, которую приходилось тестировать автору. Ее вес составляет чуть меньше 23 килограммов.
Рогала также отметил интуитивно понятное приложение и небольшие обновления, такие как подсветка портов при открытии пылезащитных крышек. В целом корпус Yeti 1500 хорошо защищен: устройство имеет класс водонепроницаемости IPX4, пылезащитные крышки для каждого порта и прошло тщательные испытания на падение и вибрацию.Важно
"Вам также не нужно сильно беспокоиться о том, чтобы оставить его на ночь под дождем. Панели из матового алюминия кажутся прочными и придают Yeti 1500 самый престижный вид среди всех устройств в этом тесте", — подчеркнул эксперт.
При этом автор предупредил, что емкость Yeti 1500 нельзя расширить с помощью дополнительных аккумуляторов. Goal Zero также еще не выпустила зарядное устройство для генератора переменного тока, чтобы заменить Yeti Link, а новые устройства несовместимы со старой системой.
