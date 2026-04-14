Может питать целый дом: эксперт посоветовал зарядную станцию для дома (фото)

Зарядную станцию Bluetti Apex 300 можно объединить с двумя или тремя аналогичными устройствами, а также дополнить 18 дополнительными аккумуляторами, получив общую емкость 58 кВт-ч. Этого достаточно для питания всего дома во время отключений света.

Обозреватель техники Брайан Рогала испытал Bluetti Apex 300 и пришел к выводу, что это лучшая универсальная зарядная станция для дома и активного отдыха. Об этом пишет Outside Magazine.

Хотя Bluetti Apex 300 весит целых 37 кг и не имеет встроенных портов постоянного тока, эксперт считает ее идеальным решением для кемпера или дома на колесах, мастерской или даже автономного домика.

Эта зарядная станция имеет начальную емкость 2764 Вт-ч, однако предлагает высокую масштабируемость. Например, можно ее можно подключить к двум или трем Apex 300 и до 18 расширительных аккумуляторов. Максимальная общая емкость может составить целых 58 кВт-ч.

Как отмечает Рогала, Bluetti Apex 300 можно интегрировать в резервную систему питания для всего дома. Данная модель даже переключаться со стандартного выходного напряжения 120 В на 240 В для работы больших приборов, таких как сушилка.

Для использования в автофургонах и кемпинге передняя панель содержит четыре стандартные розетки переменного тока для типичных приборов, а также порты переменного тока на 30 и 50 ампер, которые позволяют подключать автофургон непосредственно к устройству.

Для нужд 12-вольтовой сети Bluetti предлагает Hub D1, который подключается к боковой панели и питает все, от Starlink до дизельного обогревателя. Hub D1 также включает порт Anderson на 12 В, 50 ампер, который можно подключить к панели постоянного тока автофургона для более полустационарной установки, способной работать с мощными приборами постоянного тока.

"Вывод заключается в том, что Apex 300 — это очень универсальная и простая электростанция, которая одинаково способна питать как туристический транспорт, так и расширяться как резервный источник питания дома", — отметил Рогала.

