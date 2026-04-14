Може живити цілий будинок: експерт порадив зарядну станцію для дому (фото)

Зарядну станцію Bluetti Apex 300 можна об’єднати з двома або трьома аналогічними пристроями, а також доповнити 18 додатковими акумуляторами, отримавши загальну ємність 58 кВт·год. Цього достатньо для живлення всього будинку під час відключень світла.

Оглядач техніки Браян Рогала випробував Bluetti Apex 300 та дійшов до висновку, що це найкраща універсальна зарядна станція для дому та активного відпочинку. Про це пише Outside Magazine.

Хоча Bluetti Apex 300 важить цілих 37 кг та не має вбудованих портів постійного струму, експерт вважає її ідеальним рішенням для кемпера чи будинку на колесах, майстерні чи навіть автономного будиночка.

Bluetti Apex 300 Фото: Outside Magazine

Ця зарядна станція має початкову ємінсть 2764 Вт·год, однак пропонує високу масштабованість. Наприклад, можна її можна підключити до двох або трьох Apex 300 та до 18 розширювальних акумуляторів. Максимальна загальна ємність може скласти цілих 58 кВт·год.

Як зазначає Рогала, Bluetti Apex 300 можна інтегрувати у резервну систему живлення для всього будинку. Дана модель навіть перемикатися зі стандартної вихідної напруги 120 В на 240 В для роботи великих приладів, таких як сушарка.

Для використання в автофургонах та кемпінгу передня панель містить чотири стандартні розетки змінного струму для типових приладів, а також порти змінного струму на 30 та 50 ампер, які дозволяють підключати автофургон безпосередньо до пристрою.

Живить 7 пристроїв одночасно: Bluetti випустила потужну зарядну станцію на 3840 Вт·год (фото)

Для потреб 12-вольтової мережі Bluetti пропонує Hub D1, який підключається до бічної панелі та живить все, від Starlink до дизельного обігрівача. Hub D1 також включає порт Anderson на 12 В, 50 ампер, який можна підключити до панелі постійного струму автофургона для більш напівстаціонарної установки, здатної працювати з потужними приладами постійного струму.

"Висновок полягає в тому, що Apex 300 — це надзвичайно універсальна та проста електростанція, яка однаково здатна живити як туристичний транспорт, так і розширюватися як резервний джерело живлення вдома", — наголосив Рогала.

Нагадаємо, зарядна станція Pecron E1500LFP пропонує чудове співвідношення ціни та якості.

Фокус також повідомляв, що компанія DJI представила оновлену зарядну станцію Power 1000 V2.