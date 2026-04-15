Прослужить 10 років: експерт порадив надійну та компактну зарядну станцію (фото)

Нова зарядна станція Goal Zero Yeti 1500 отримала низку суттєвих покращень, порівняно з передньою моделлю Yeti 1500 1500X.

Завдяки своєму міцному корпусу та компактним габаритам Goal Zero Yeti 1500 є ідеальним рішенням для пригод та відпочинку на природі. До такого висновку дійшов експерт порталу Outside Magazine Браян Рогала, який провів тестування зарядної станції.

Одним з основних покращень Yeti 1500 став склад акумулятора. Замість літій-іонного NMC (нікель-марганець-кобальт) нова модель використовує сучасний LiFePO4 (літій-фосфат), що збільшує термін служби приблизно з 500 циклів до 4000 циклів або близько 10 років використання.

Як зазначає експерт, Yeti 1500 також заряджається набагато швидше. Для повної зарядки від розетки потрібно лише 1,1 години, а від сонячної батареї потужністю 400 Вт — 4,3 години. Це приблизно в десять разів швидше, ніж Yeti 1500X.

Відео дня

Компанія Goal Zero також подвоїла для Yeti 1500 кількість портів змінного струму та USB-C. Один порт USB-C забезпечує до 140 Вт, чого достатньо для безпосереднього живлення Starlink Mini, що було неможливо зі старою моделлю.

Попри пристойну потужність, Yeti 1500 — це найкомпактніша зарядна станція, яку доводилось тестувати автору. Її вага становить трохи менше 23 кілограмів.

Рогала також відзначив інтуїтивно зрозумілий застосунок та невеликі оновлення, такі як підсвічування портів при відкритті пилозахисних кришок. Загалом корпус Yeti 1500 добре захищений: пристрій має клас водонепроникності IPX4, пилозахисні кришки для кожного порту та пройшов ретельні випробування на падіння та вібрацію.

Важливо

"Вам також не потрібно сильно турбуватися про те, щоб залишити його на ніч під дощем. Панелі з матового алюмінію здаються міцними та надають Yeti 1500 найпрестижнішого вигляду серед усіх пристроїв у цьому тесті", — наголосив експерт.

При цьому автор попередив, що ємність Yeti 1500 не можна розширити за допомогою додаткових акумуляторів. Goal Zero також ще не випустила зарядний пристрій для генератора змінного струму, щоб замінити Yeti Link, а нові пристрої несумісні зі старою системою.

