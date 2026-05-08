Невеликий, але потужний повербанк для ноутбука: яка модель варта уваги у 2026 році (фото)

Компанія INIU випустила ультракомпактний повербанк INIU Cougar P63, потужності якого достатньо для живлення ноутбуків, камер та навіть дронів.

Повербанк INIU Cougar P63 на 30% менший за своїх конкурентів, що пропонують аналогічну ємніть. Це стало можливим завдяки запатентованим архітектурам акумуляторів високої щільності TinyCell та HyperStack, зазначає Android Authority.

Що може зарядити INIU Cougar P63

INIU Cougar P63

Хоча INIU Cougar P63 важить всього 392 г, він має ємність 25 000 мАг та потужність 100 Вт. Повербанк оснащений портом USB-C PD 3.0 з вихідною потужністю 100 Вт, що дозволяє йому заряджати MacBook Pro та найновіші ноутбуки на Windows.

Ємності Cougar P63 достатньо, щоб забезпечити до 17 годин роботи ноутбука. Він також дозволяє кілька разів зарядити дрон, дзеркальну камеру або портативний ігровий пристрій, такий як Steam Deck, ROG Ally або Nintendo Switch.

Відео дня

Інші переваги INIU Cougar P63

INIU Cougar P63

Оскільки Cougar P63 схвалений авіакомпаніями, він є ідеальним варіантом для подорожей. Ба більше, повербанк має вбудований кабель USB-C, який також служить ручкою для перенесення. Це дозволяє не носити з собою додатковий зарядний кабель.

Важливо

Зарядна станція EcoFlow до 15 000 грн: яка бюджетна модель популярна в Україні (фото)

Ще одним плюсом Cougar P63 є міцність. В ході випробувань повербанк скидали з висоти 1,2 метра, піддавали сильному холоду та іншим умовам, з якими можна зіткнутися в поході або під час зйомки на природі. Вбудований кабель також може витримати понад 10 000 вигинів.

Що стосується зарядки самого повербанка, він повністю заряджається за 84 хвилини. Це набагато швидше, ніж можуть запропонувати інші пристрої ємністю 25 000 мАг, адже зазвичай їм потрібно 3-4 години для повної зарядки.

Загалом Cougar P63 чудово підходить для віддалених працівників, яким потрібна швидка зарядка ноутбука, творців контенту, які використовують кілька дронів та камер в дорозі, або геймерів, які хочуть довго грати на своїх портативних пристроях поза домом.

Ціна INIU Cougar P63 в Україні — від 3 600 грн.

Нагадаємо, Lenovo ThinkPlus представила новий повербанк для зарядки ноутбука на 20 000 мАг

Фокус також повідомляв, що OnePlus готується представити повербанк OnePlus SuperVOOC 120W.