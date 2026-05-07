Зарядна станція EcoFlow до 15 000 грн: яка бюджетна модель популярна в Україні (фото)

Компактна зарядна станція EcoFlow TRAIL 300 DC може заживити більшість невеликих приладів, що робить її ідеальним варіантом для подорожей, відпочинку на природі та живлення домашнього офісу під час відключень світла.

Чудове співвідношення ціни та функціоналу робить TRAIL 300 DC є однією з найпопулярніших моделей EcoFlow в Україні. Фокус зібрав характеристики зарядної станції, а також відгуки українців.

Що відомо про EcoFlow TRAIL 300 DC

EcoFlow Trail 300 DC Фото: Trail & Kale

EcoFlow TRAIL 300 DC пропонує наступні характеристики:

максимальна вихідна потужність — 300 Вт;

ємність акумулятора — 90 000 мАг;

вага — 2,58 кг;

розміри — 167×115×166 мм;

порти USB-C — 2 x 140 Вт (5/9/12/15 В⎓3 A, 20/28 В⎓5 A);

порти USB-A — 2 x 12 Вт (5 В ⎓2,4 А на порт, загалом 24 Вт);

автомобільна розетка постійного струму — 12 В 10 А, макс. 120 Вт;

сонячна зарядка — макс. 110 Вт через XT60

максимальна потужність заряджання — 280 Вт;

довговічність — 4000 циклів зарядки (10 років щоденного використання);

захист — клас IP30.

Зарядна станція EcoFlow TRAIL 300 DC достатньо легка та компактна, щоб поміститись у рюкзак. Для зручності також є плетена ручка.

EcoFlow TRAIL 300 DC має ємність 90 000 мАг та може видавати до 140 Вт на порт при загальній потужності до 300 Вт. Цього достатньо, щоб заряджати смартфони, ноутбуки, камери, дрони, Bluetooth-колонки, електричні кулери чи проектори. Розетки змінного струму немає.

Для зарядки самої станції можна використовувати порт USB-C, автомобільну розетку або сонячні панелі. Одночасне використання двох GaN-адаптерів потужністю 140 Вт забезпечує надшвидку зарядку потужністю 280 Вт.

Ще однією перевагою є довговічність. EcoFlow TRAIL 300 DC має міцний корпус, а також захист від перенапруги, короткого замикання, перегріву тощо. Окремо також продається спеціальний проникний чохол.

Дисплей EcoFlow Trail 300 DC Фото: Trail & Kale

Відгуки покупців в Україні

Українці часто купують EcoFlow TRAIL 300 DC як резервне джерело живлення на випадок відключень світла. Судячи з відгуків, зарядна станція добре справляється з живленням телефонів, ноутбуків, павербанків і навіть деякої дрібної побутової техніки, проте електричний чайник або фен вона не потягне.

Серед переваг EcoFlow TRAIL 300 DC часто відзначають повільне розряджання, зручність транспортування та чіткий дисплей. Водночас варто враховувати не надто швидку зарядку самої станції, а також відсутність розетки змінного струму.

Ціна EcoFlow TRAIL 300 DC в Україні — від 7 629 до 15 000 грн.

