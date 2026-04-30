Тиха та бюджетна зарядна станція: яка модель до 15 000 грн популярна в Україні (фото)

Зарядна станція Oukitel P800 пропонує чудові характеристики для своєї ціни. Її потужності достатньо, щоб заживити найнеобхіднішу побутову техніку під час відключень світла.

Наразі Oukitel P800 є однією з найпопулярніших бюджетних зарядних станцій в Україні. Фокус зібрав основні характеристики даної моделі та відгуки користувачів.

Основні характеристики Oukitel P800

Oukitel P800 має робочу потужність 800 Вт, пікову потужність 1600 Вт та ємність акумулятора 512 Вт-год. Виробник обіцяє 3500 циклів зарядки.

Oukitel P800 Фото: rozetka.com.ua

Всього є 8 портів: розетка 230 В, три порти USB-A, один потужний USB-C (до 100 Вт), автомобільний прикурювач і два роз'єми DC5521.

Зарядна станція передбачає можливість підключення до сонячної панелі, має дисплей та вбудований ліхтарик. Її габарити становлять 294x178x205 мм, а вага — 6 кг. Для зручності транспортування зверху є ручка.

Відео дня

Відгуки покупців в Україні

Oukitel P800 Фото: Oukitel

Користувачі відзначають швидку зарядку, режим ДБЖ та надзвичайно тиху роботу Oukitel P800. Судячи з відгуків, станцію можна зарядити всього лише за годину. Є також функція повільної зарядки, яка дозволить акумуляторам прослужити довше.

Важливо

Доступна та потужна зарядна станція для дому: на що здатна Vtoman Jump 2200 (фото)

Що стосується вихідної потужності, Oukitel P800 часто використовують для живлення газових котлів та холодильників. Станція також може підтримувати роботу домашнього офісу, що включає ноутбук, роутер, смартфон та невелику настільну лампу.

В ході тестів Oukitel P800 також запускала фен на першій швидкості та електрокип’ятильник, однак для такої техніки, як мікрохвильова піч, її потужності недостатньо. Серед недоліків користувачі згадують відсутність дистанційного керування через застосунок та неможливість додати зовнішній акумулятор.

Ціна Oukitel P800 в Україні — в середньому від 11 200 до 15 000 грн.

Нагадаємо, зарядна станція Bluetti Elite 400 достатньо потужна для живлення більшості техніки під час відключень світла.

Фокус також повідомляв, що експерт назвав DJI Power 2000 ідеальною зарядною станцією для віддаленої роботи.