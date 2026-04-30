Тихая и бюджетная зарядная станция: какая модель до 15 000 грн популярна в Украине (фото)

Зарядная станция Oukitel P800 предлагает превосходные характеристики для своей цены. Ее мощности достаточно, чтобы запитать самую необходимую бытовую технику во время отключений света.

Сейчас Oukitel P800 является одной из самых популярных бюджетных зарядных станций в Украине. Фокус собрал основные характеристики данной модели и отзывы пользователей.

Основные характеристики Oukitel P800

Oukitel P800 имеет рабочую мощность 800 Вт, пиковую мощность 1600 Вт и емкость аккумулятора 512 Вт-ч. Производитель обещает 3500 циклов зарядки.

Всего есть 8 портов: розетка 230 В, три порта USB-A, один мощный USB-C (до 100 Вт), автомобильный прикуриватель и два разъема DC5521.

Зарядная станция предусматривает возможность подключения к солнечной панели, имеет дисплей и встроенный фонарик. Ее габариты составляют 294x178x205 мм, а вес — 6 кг. Для удобства транспортировки сверху есть ручка.

Отзывы покупателей в Украине

Пользователи отмечают быструю зарядку, режим ИБП и чрезвычайно тихую работу Oukitel P800. Судя по отзывам, станцию можно зарядить всего лишь за час. Есть также функция медленной зарядки, которая позволит аккумуляторам прослужить дольше.

Доступная и мощная зарядная станция для дома: на что способна Vtoman Jump 2200 (фото)

Что касается выходной мощности, Oukitel P800 часто используют для питания газовых котлов и холодильников. Станция также может поддерживать работу домашнего офиса, включающего ноутбук, роутер, смартфон и небольшую настольную лампу.

В ходе тестов Oukitel P800 также запускала фен на первой скорости и электрокипятильник, однако для такой техники, как микроволновая печь, ее мощности недостаточно. Среди недостатков пользователи упоминают отсутствие дистанционного управления через приложение и невозможность добавить внешний аккумулятор.

Цена Oukitel P800 в Украине — в среднем от 11 200 до 15 000 грн.

Напомним, зарядная станция Bluetti Elite 400 достаточно мощная для питания большинства техники во время отключений света.

Фокус также сообщал, что эксперт назвал DJI Power 2000 идеальной зарядной станцией для удаленной работы.