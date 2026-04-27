Одна из лучших зарядных станций для дома: на что способна DJI Power 2000 (фото)

Зарядная станция DJI Power 2000 предлагает приличную мощность, множество портов и низкий уровень шума, что делает ее идеальным вариантом для удаленной работы во время отключений света.

DJI Power 2000 является одной из наиболее популярных зарядных станций среди создателей контента. О преимуществах данной модели рассказали эксперты портала Mashable.

Модель Power 2000 — это самая большая из трех портативных зарядных станций, которые сегодня предлагает DJI. Она оснащена долговечным литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 2048 Вт-ч и обеспечивает номинальную выходную мощность 3000 Вт. Пиковая мощность зарядной станции может достигать 6000 Вт.

DJI Power 2000 получила набор стандартных портов переменного тока, USB-C и USB-A, а также два порта SDC, которые позволяют быстро заряжать аккумуляторы дронов DJI. Два порта USB-C имеют выходную мощность 140 Вт, что прекрасно подходит для зарядки ноутбуков. Сама станция может зарядиться до 80% всего за 50 минут с помощью стандартной зарядки от сети.

Відео дня

Важно

Среди других преимуществ DJI Power 2000 — тихая работа и возможность выполнять роль источника бесперебойного питания (ИБП). Время переключения ИБП составляет 10 миллисекунд, что обеспечит бесперебойную работу устройств во время отключения света.

В целом эксперты советуют DJI Power 2000 для контенмейкеров, любителей отдыха на природе, а также на случай обесточиваний.

Цена DJI Power 2000 в Украине — от 45 500 до 65 000 грн.

DJI Power 2000 Фото: DJI

